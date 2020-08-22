Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 22 августа

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 22 августа в Украине обнаружили 102 971 больного коронавирусом. 51 735 инфицированных уже выздоровели. Но 2 244 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом или вследствие сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в областях Украины 22 августа:

Львовская область – 12 965 (+172)

Киев – 11 507 (+179)

Черновицкая область – 8713 (+208)

Ровненская область – 8383 (+145)

Ивано-Франковская область – 7631 (+169)

Харьковская область – 7324 (+291)

Закарпатская область – 6885 (+114)

Одесская область – 5788 (+210)

Волынская область – 5052 (+63)

Киевская область – 4881 (+76)

Тернопольская область – 4507 (+206)

Винницкая область – 3553 (+75)

Житомирская область – 2734 (+39)

Днепропетровская область – 1932 (+38)

Хмельницкая область – 1904 (+76)

Черниговская область – 1423 (+57)

Запорожская область – 1287 (+53)

Черкасская область – 1248 (+29)

Донецкая область – 1215 (+32)

Сумская область – 1145 (+21)

Николаевская область – 938 (+26)

Кировоградская область – 756 (+5)

Полтавская область – 636 (+22)

Херсонская область – 332 (+3)

Луганская область – 232 (+19)

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 350 (+3)

Черновицкая область – 254 (+5)

Закарпатская область – 246 (+3)

Ивано-Франковская область – 188 (+3)

Харьковская область – 177 (+4)

Киев – 165 (+7)

Ровненская область – 116 (+1)

Волынская область – 109 (+1)

Одесская область – 86 (+1)

Киевская область – 84 (+1)

Винницкая область – 73 (+1)

Житомирская область – 57 (+2)

Тернопольская область – 51

Кировоградская область – 45

Днепропетровская область – 41

Черкасская область – 37

Хмельницкая область – 38 (+1)

Запорожская область – 24

Черниговская область – 22

Николаевская область – 18

Сумская область – 20 (+2)

Донецкая область – 19 (+2)

Полтавская область – 16

Херсонская область – 7

Луганская область – 1

Зеленский о второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал готовность Украины ко второй волне коронавируса. Он заявил, что правительство делает все необходимое, чтобы победить болезнь, но все будет зависеть от отношения к ней самих украинцев.

В то же время он заявил, что количество больничных коек, а особенно количество специалистов, не выдержат, если вторая или третья волна коронавирус будет "очень мощной". Зеленский также добавил, что легко "на ногах" переболеть коронавирусом могут только дети. У взрослых такое случается лишь в единичных случаях.

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки в рядах ВСУ диагностировали сразу 59 новых случаев COVID – 19. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В минувший день было выявлено 43 новых больных.

По состоянию на 22 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 545 человек. Всего за время эпидемии от болезни выздоровели 873 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов.

Течение коронавируса / инфографика 24 канала

Как прекратить самоизоляцию в Украине

Прекращение режима самоизоляции с использованием мобильного приложения "Действий дома" является автоматизированным процессом.

Алгоритм прекращения самоизоляции в случае отрицательного ПЦР – теста

1) верифицированная лаборатория осуществляет ПЦР-тестирование;

2) в случае отрицательного результата ПЦР-тестирования лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение "действуй дома", все поля формы должны быть заполнены);

3) данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением "действий дома" — каждый час, без выходных.

Кислородные станции в больницах Харькова

В отделении интенсивной терапии Областной инфекционной больнице находятся 12 пациентов с COVID-19. К пандемии потребности в масштабной кислородной трассе не было. Вспышка COVID-19 заставила инфекционные больницы не только добавить кроватей и расширить реанимации, но и увеличить количество точек доступа к кислороду.

В Харькове инфекционную больницу и диспансер радиационной защиты "вооружили" кислородом благотворители: смонтировали трассу и приобрели 2 цистерны. Стоимость одной емкости почти 25 тысяч евро. Похожую работу проводят и в Днепре.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 22 августа

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире обнаружили 23 164 025 инфицированных SARS – CoV – 2. Зато 15 742 473 пациента выздоровели. Но 804 030 пациентов умерли от осложнений.

Топ – 5 стран по распространению коронавируса: