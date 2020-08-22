Новости о коронавирусе 22 августа:
Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 22 августа
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 22 августа в Украине обнаружили 102 971 больного коронавирусом. 51 735 инфицированных уже выздоровели. Но 2 244 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом или вследствие сопутствующих заболеваний.
Коронавирус в областях Украины 22 августа:
- Львовская область – 12 965 (+172)
- Киев – 11 507 (+179)
- Черновицкая область – 8713 (+208)
- Ровненская область – 8383 (+145)
- Ивано-Франковская область – 7631 (+169)
- Харьковская область – 7324 (+291)
- Закарпатская область – 6885 (+114)
- Одесская область – 5788 (+210)
- Волынская область – 5052 (+63)
- Киевская область – 4881 (+76)
- Тернопольская область – 4507 (+206)
- Винницкая область – 3553 (+75)
- Житомирская область – 2734 (+39)
- Днепропетровская область – 1932 (+38)
- Хмельницкая область – 1904 (+76)
- Черниговская область – 1423 (+57)
- Запорожская область – 1287 (+53)
- Черкасская область – 1248 (+29)
- Донецкая область – 1215 (+32)
- Сумская область – 1145 (+21)
- Николаевская область – 938 (+26)
- Кировоградская область – 756 (+5)
- Полтавская область – 636 (+22)
- Херсонская область – 332 (+3)
- Луганская область – 232 (+19)
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 350 (+3)
- Черновицкая область – 254 (+5)
- Закарпатская область – 246 (+3)
- Ивано-Франковская область – 188 (+3)
- Харьковская область – 177 (+4)
- Киев – 165 (+7)
- Ровненская область – 116 (+1)
- Волынская область – 109 (+1)
- Одесская область – 86 (+1)
- Киевская область – 84 (+1)
- Винницкая область – 73 (+1)
- Житомирская область – 57 (+2)
- Тернопольская область – 51
- Кировоградская область – 45
- Днепропетровская область – 41
- Черкасская область – 37
- Хмельницкая область – 38 (+1)
- Запорожская область – 24
- Черниговская область – 22
- Николаевская область – 18
- Сумская область – 20 (+2)
- Донецкая область – 19 (+2)
- Полтавская область – 16
- Херсонская область – 7
- Луганская область – 1
Зеленский о второй волне коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал готовность Украины ко второй волне коронавируса. Он заявил, что правительство делает все необходимое, чтобы победить болезнь, но все будет зависеть от отношения к ней самих украинцев.
В то же время он заявил, что количество больничных коек, а особенно количество специалистов, не выдержат, если вторая или третья волна коронавирус будет "очень мощной". Зеленский также добавил, что легко "на ногах" переболеть коронавирусом могут только дети. У взрослых такое случается лишь в единичных случаях.
Коронавирус в ВСУ
За последние сутки в рядах ВСУ диагностировали сразу 59 новых случаев COVID – 19. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В минувший день было выявлено 43 новых больных.
По состоянию на 22 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 545 человек. Всего за время эпидемии от болезни выздоровели 873 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов.
Течение коронавируса / инфографика 24 канала
Как прекратить самоизоляцию в Украине
Прекращение режима самоизоляции с использованием мобильного приложения "Действий дома" является автоматизированным процессом.
Алгоритм прекращения самоизоляции в случае отрицательного ПЦР – теста
1) верифицированная лаборатория осуществляет ПЦР-тестирование;
2) в случае отрицательного результата ПЦР-тестирования лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение "действуй дома", все поля формы должны быть заполнены);
3) данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением "действий дома" — каждый час, без выходных.
Кислородные станции в больницах Харькова
В отделении интенсивной терапии Областной инфекционной больнице находятся 12 пациентов с COVID-19. К пандемии потребности в масштабной кислородной трассе не было. Вспышка COVID-19 заставила инфекционные больницы не только добавить кроватей и расширить реанимации, но и увеличить количество точек доступа к кислороду.
В Харькове инфекционную больницу и диспансер радиационной защиты "вооружили" кислородом благотворители: смонтировали трассу и приобрели 2 цистерны. Стоимость одной емкости почти 25 тысяч евро. Похожую работу проводят и в Днепре.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 22 августа
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире обнаружили 23 164 025 инфицированных SARS – CoV – 2. Зато 15 742 473 пациента выздоровели. Но 804 030 пациентов умерли от осложнений.
Топ – 5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 800 392;
- Бразилия – 3 536 488;
- Индия – 2 985 367;
- Россия – 951 997;
- Южная Африка – 603 338.