Міністр охорони здоров'я максим Степанов підписав указ, згідно з яким була створена Медична рада при МОЗ. До складу її увійшли лікарі медичних установ різного рівня.

Під час брифінгу Степанов повідомив, 2 липня створив Медичну раду при Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє 24 канал.

До теми Вакцинуйтеся, – Ляшко закликав українців до щеплень

За його словами, вона складається з фахівців інфекційних захворювань, спеціалістів з кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини.

До складу Медичної ради увійшли й головні лікарі різних медичних установ, зокрема обласних, районних лікарень та з сімейної медицини.

Медична рада була створена з одних із найкращих провідних фахівців нашої країни,

– заявив міністр.

Чим буде опікуватися Медична рада: