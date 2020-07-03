У МОЗ створили Медичну раду: чим вона займатиметься
Міністр охорони здоров'я максим Степанов підписав указ, згідно з яким була створена Медична рада при МОЗ. До складу її увійшли лікарі медичних установ різного рівня.
Під час брифінгу Степанов повідомив, 2 липня створив Медичну раду при Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє 24 канал.
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За його словами, вона складається з фахівців інфекційних захворювань, спеціалістів з кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини.
До складу Медичної ради увійшли й головні лікарі різних медичних установ, зокрема обласних, районних лікарень та з сімейної медицини.
Медична рада була створена з одних із найкращих провідних фахівців нашої країни,
– заявив міністр.
Чим буде опікуватися Медична рада:
- Розробка та внесення міністру щодо реформування системи;
- Надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання міжнародної технічної допомоги (будь-яка міжнародна технічна допомога та кредитування);
- Надання пропозицій щодо впровадження в заклади охорони здоров'я нових та існуючих медичних технологій;
- Аналіз пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров'я та результатів наукових досліджень.