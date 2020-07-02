Вакцинуйтеся, – Ляшко закликав українців до щеплень
Головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав усіх українців до вакцинації.
Під час брифінгу Ляшко зазначив, що поки що розробка вакцини проти коронавірусу триває, але у цей період не слід забувати про можливість захисту від вакцинокерованих інфекцій, повідомляє 24 канал.
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Ляшко зауважив, що поки що світ лише наближається до третьої клінічної стадії розробки вакцини проти COVID-19 від різних виробників. Разом з тим, українцям не варто забувати про важливість захисту від тих інфекцій, проти яких вакцина вже існує, адже "ми не можемо допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій".
Зауважимо, нині епідеміологи світу переймаються через те, що страх батьків перед коронавірусом заважає захисту їхніх дітей від інших хвороб у довгостроковій перспективі.
Не пропускайте вакцинацію. ВООЗ, МОЗ України та Американська академія педіатрії наголошують на тому, що слід дотримуватися графіку профілактичних щеплень навіть в період пандемії. Адже поки людство бореться з COVID-19, інші й не менш важливі захворювання можуть повернутися знову.