Головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав усіх українців до вакцинації.

Під час брифінгу Ляшко зазначив, що поки що розробка вакцини проти коронавірусу триває, але у цей період не слід забувати про можливість захисту від вакцинокерованих інфекцій, повідомляє 24 канал.

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Ляшко зауважив, що поки що світ лише наближається до третьої клінічної стадії розробки вакцини проти COVID-19 від різних виробників. Разом з тим, українцям не варто забувати про важливість захисту від тих інфекцій, проти яких вакцина вже існує, адже "ми не можемо допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій".

Віктор Ляшко “Хочу закликати всіх – вакцинуйтеся… Ми не повинні допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій під час епідемії коронавірусної хвороби. Ми маємо пам'ятати – дорослі, кожні 10 років – дифтерія і правець. Діти – ми повинні знати про 10 інфекційних хвороб, для яких сьогодні існує ефективний захист: гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт і ХІБ-інфекція. Вакцинуйтеся, захищайте себе, захищайте дітей. Разом ми переможемо всі негаразди, в тому числі й епідемічного профілю".

Зауважимо, нині епідеміологи світу переймаються через те, що страх батьків перед коронавірусом заважає захисту їхніх дітей від інших хвороб у довгостроковій перспективі.

Не пропускайте вакцинацію. ВООЗ, МОЗ України та Американська академія педіатрії наголошують на тому, що слід дотримуватися графіку профілактичних щеплень навіть в період пандемії. Адже поки людство бореться з COVID-19, інші й не менш важливі захворювання можуть повернутися знову.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу