Вакцинируйтесь, – Ляшко призвал украинцев делать прививки
Главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал всех украинцев к вакцинации.
Во время брифинга Ляшко отметил, что пока разработка вакцины против коронавируса продолжается, но в этот период не следует забывать о возможности защиты от вакциноуправляемых инфекций, сообщает 24 канал.
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Ляшко отметил, что пока мир только приближается к третьей клинической стадии разработки вакцины против COVID-19 от различных производителей. Вместе с тем, украинцам не стоит забывать о важности защиты от тех инфекций, против которых вакцина уже существует, ведь "мы не можем допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций".
Заметим, сейчас эпидемиологи мира переживают из-за того, что страх родителей перед коронавирусом мешает защиты их детей от других болезней в долгосрочной перспективе.
Не упустите вакцинацию. ВОЗ, МОЗ Украины и Американская академия педиатрии подчеркивают, что следует соблюдать график профилактических прививок даже в период пандемии. Ведь пока человечество борется с COVID-19, другие и не менее важные заболевания могут вернуться снова.