Главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал всех украинцев к вакцинации.

Во время брифинга Ляшко отметил, что пока разработка вакцины против коронавируса продолжается, но в этот период не следует забывать о возможности защиты от вакциноуправляемых инфекций, сообщает 24 канал.

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Ляшко отметил, что пока мир только приближается к третьей клинической стадии разработки вакцины против COVID-19 от различных производителей. Вместе с тем, украинцам не стоит забывать о важности защиты от тех инфекций, против которых вакцина уже существует, ведь "мы не можем допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций".

Виктор Ляшко “Хочу призвать всех – вакцинируйтесь ... Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить – взрослые, каждые 10 лет – дифтерия и столбняк. Дети – мы должны знать о 10 инфекционных болезнях, для которых сегодня существует эффективная защита: гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя, защищайте детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля".

Заметим, сейчас эпидемиологи мира переживают из-за того, что страх родителей перед коронавирусом мешает защиты их детей от других болезней в долгосрочной перспективе.

Не упустите вакцинацию. ВОЗ, МОЗ Украины и Американская академия педиатрии подчеркивают, что следует соблюдать график профилактических прививок даже в период пандемии. Ведь пока человечество борется с COVID-19, другие и не менее важные заболевания могут вернуться снова.

Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала