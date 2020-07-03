Министр здравоохранения Максим Степанов подписал указ, согласно которому был создан медицинский совет при Минздраве. В его состав вошли врачи медицинских учреждений разного уровня.

Во время брифинга Степанов сообщил, 2 июля создал Медицинский совет при Министерстве здравоохранения, сообщает 24 канал.

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По его словам, он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины.

В состав Медицинского совета вошли и главные врачи различных медицинских учреждений, в частности областных, районных больниц и из семейной медицины.

Медицинский совет был создан из одних из лучших ведущих специалистов нашей страны,

– заявил министр.

Чем будет заниматься медицинский совет: