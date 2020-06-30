Показник захворюваності на коронавірусну інфекцію медичних працівників знизився майже вдвічі в Україні.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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На початку квітня рівень захворюваності медпрацівників на COVID-19 складав 20% від загальної кількості хворих. На сьогодні, за словами Степанова, цей показник знизився до 9%.

Ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідувального захисту, які на початку епідемії в Україні були взагалі відсутні,

– пояснив глава МОЗ.

Станом на 30 червня заразився коронавірусом 6721 медичний працівник, 4025 з них одужали. На жаль, щонайменше 43 медиків померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Статистика щодо захворюваності на COVID-19 станом на 30 червня

Всього з початку епідемії в Україні виявили 44 334 випадків зараження коронавірусом, 1 159 людей померли від ускладнень, 19 115 пацієнтів одужали.

За минулу добу на території країни коронавірус виявили ще у 706 людей. Найбільше нових хворих знову зареєстрували на Львівщині (+143), Закарпатті (+97) та на Рівненщині (+74). У Києві зафіксували 57 випадків зараження.