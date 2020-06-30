Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией медицинских работников снизился почти вдвое в Украине.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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В начале апреля уровень заболеваемости медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных. На сегодня, по словам Степанова, этот показатель снизился до 9%.

Мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали,

– пояснил глава Минздрава.

По состоянию на 30 июня заразился коронавирусом 6 721 медицинский работник, 4025 из них выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 43 медиков умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Статистика по заболеваемости COVID-19 по состоянию на 30 июня

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 44 334 случаев заражения коронавирусом, 1 159 человек умерли от осложнений, 19 115 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки на территории страны коронавирус обнаружили еще e 706 человек. Больше всего новых больных вновь зарегистрировали на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и на Ровенщине (+74). В Киеве зафиксировали 57 случаев заражения.