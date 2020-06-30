Минздрав: уровень заболеваемости медиков COVID-19 снизился вдвое
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией медицинских работников снизился почти вдвое в Украине.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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В начале апреля уровень заболеваемости медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных. На сегодня, по словам Степанова, этот показатель снизился до 9%.
Мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали,
– пояснил глава Минздрава.
Статистика по заболеваемости COVID-19 по состоянию на 30 июня
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 44 334 случаев заражения коронавирусом, 1 159 человек умерли от осложнений, 19 115 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки на территории страны коронавирус обнаружили еще e 706 человек. Больше всего новых больных вновь зарегистрировали на Львовщине (+143), Закарпатье (+97) и на Ровенщине (+74). В Киеве зафиксировали 57 случаев заражения.