На Рівненщині закінчуються запаси ліків для важкохворих дітей. У обласній дитячій лікарні вже відсутні основні препарати хімієтерапії для лікування дітей з лейкозом.

Препаратів хімієтерапії для інших видів раку залишилось орієнтовно на два-три місяці, повідомили керівники благодійних організацій під час онлайн-зустрічі.

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У Рівненській обласній лікарні критична ситуація. Онкохворі, діти з ювенільним ревматоїдним артритом, гепатитами потребують необхідного лікування. Є цілий перелік медикаментів, яких вже немає на складах. До прикладу, залишки препарату Актемра, який необхідний людям з ювенільним ревматоїдним артритом, закінчились ще у січні-лютому. Також на Рівненщині закінчились ліки для ВІЛ-позитивних дітей.

Батькам, діти яких потребують лікування, поки що допомагають друзі та різноманітні благодійні організації.

Пацієнти України попереджали про таку ситуацію ще у квітні. В організації зазначають, що постійно добиваються від МОЗ та Центру громадського здоров'я інформацію про ситуацію з ліками в регіонах. Втім, у міністерстві та підконтрольних установах ці дані приховують. Хоч вони повинні бути доступними для всіх.

Важкохворим пацієнтам необхідні конкретні препарати. Адже без них починаються ускладнення і рецидиви. А у деяких випадках відсутність необхідного лікування може вартувати життя.

Марина Кузмічова, голова Наглядової ради КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" і голова правління благодійної організації "Серце дітям України" назвала суму, необхідну для того, аби покрити лише одну лікарню. Згідно з підрахунками організації, лише на одну лікарню необхідно зібрати 3 мільйони 600 тисяч гривень.

В організації підкреслили, що Рівне – лише вершина айсбергу. У "Пацієнтах України" вважають, що це просто перша лікарня, яка не побоялися першою про це заговорити.

За словами Дмитро Шерембея, голови благодійної організації "100% Життя", по всій Україні 10% ВІЛ-позитивних людей не отримують необхідні препарати від держави. Це 115 тисяч інфікованих. Усі ці пацієнти поки що мають необхідні препарати завдяки його фонду.

Якщо в уряді не виправлять цю проблему, пацієнтські організації обіцяють подати до суду.

На думку Шерембея, "за цю проблему несе відповідальність президент України Володимир Зеленський, який поміняв трьох міністрів за рік і думав, що вони щось виправлять". За його словами, якщо ситуацію не можуть виправити міністри, це повинен зробити президент.

Ми, як організація, будемо фіксувати, які люди помруть. І президент буде отримувати цю статистику,

– заявив він.

Зазначимо, що у 2020 році на закупівлі виділили бюджет, який дозволяє покрити від 80% до 100% заявлених потреб у лікуванні важкохворих пацієнтів.

За словами виконувачки обов'язків голови БО "Пацієнти України", через дії міністерства державне підприємство "Медичні закупівлі України" розпочало закупівлю препаратів дуже пізно – у червні. Інші ж організації ще не розпочали закупівлі взагалі.

А ось минулого року закупівлі починались ще у квітні, завдяки чому поставки йшли у регіони вже восени. Тож це означає, що на постачання ліків не варто очікувати раніше першого кварталу 2021 року.