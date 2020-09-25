В Ровенской области заканчиваются запасы лекарств для тяжелобольных детей. В областной детской больнице уже отсутствуют основные препараты химиотерапии для лечения детей с лейкозом.

Препаратов химиотерапии для других видов рака осталось ориентировочно на два-три месяца, сообщили руководители благотворительных организаций во время онлайн-встречи.

К теме Должен ли Степанов уйти: самые громкие скандалы одиозного министра

В Ровенской областной больнице критическая ситуация. Онкобольные, дети с ювенильным ревматоидным артритом, гепатитами нуждаются в необходимом лечении. Есть целый перечень медикаментов, которых уже нет на складах. К примеру, остатки препарата Актемра, который необходим людям с ювенильным ревматоидным артритом, закончились еще в январе-феврале. Также в Ровенской области закончились лекарства для ВИЧ-позитивных детей.

Родителям, дети которых нуждаются в лечении, пока помогают друзья и различные благотворительные организации.

Пациенты Украины предупреждали о такой ситуации еще в апреле. В организации отмечают, что постоянно добиваются от Минздрава и Центра общественного здоровья информацию о ситуации с лекарствами в регионах. Впрочем, в министерстве и подконтрольных учреждениях эти данные скрывают. Хоть они должны быть доступными для всех.

Тяжелобольным пациентам необходимы конкретные препараты. Ведь без них начинаются осложнения и рецидивы. А в некоторых случаях отсутствие необходимого лечения может стоить жизни.

Марина Кузмичева, председатель наблюдательного совета КП "Ровенская областная детская больница" и председатель правления благотворительной организации "сердце детям Украины" назвала сумму, необходимую для того, чтобы покрыть только одну больницу. Согласно подсчетам организации, только на одну больницу необходимо собрать 3 миллиона 600 тысяч гривен.

В организации подчеркнули, что Ровно – лишь вершина айсберга. В "Пациентах Украины" считают, что это просто первая больница, в которой не побоялись первыми об этом заговорить.

По словам Дмитрия Шерембея, председателя благотворительной организации "100% Жизнь", по всей Украине 10% ВИЧ-позитивных людей не получают необходимые препараты от государства. Это 115 тысяч инфицированных. Все эти пациенты пока имеют необходимые препараты благодаря его фонду.

Если в правительстве не исправят эту проблему, пациентские организации обещают подать в суд.

По мнению Шерембея, "за эту проблему несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский, который поменял трех министров за год и думал, что они что-то исправят". По его словам, если ситуацию не могут исправить министры, это должен сделать президент.

Мы, как организация, будем фиксировать, какие люди умрут. И президент будет получать эту статистику,

– заявил он.

Отметим, что в 2020 году на закупки выделили бюджет, который позволяет покрыть от 80% до 100% заявленных потребностей в лечении тяжелобольных пациентов.

По словам исполняющей обязанности главы БО "Пациенты Украины", из-за действий министерства государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начало закупку препаратов очень поздно – в июне. Другие же организации еще не начали закупки вообще.

А вот в прошлом году закупки начинались еще в апреле, благодаря чему поставки шли в регионы уже осенью. Это значит, что поставок лекарств не стоит ожидать раньше первого квартала 2021 года.