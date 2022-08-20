Українці занадто часто телефонують в швидку
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, за яких умов потрібно викликати швидку медичну допомогу та навели статистику за перший тиждень серпня. Тоді до служби 103 зателефонували 153 717 разів.
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26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків,
– зазначили в МОЗ.
Коли потрібно викликати швидку
- проблеми з диханням або його відсутність;
- ознаки масивної кровотечі;
- біль, відчуття стиснення у грудній клітині;
- втрата свідомості або її сплутаність;
- ознаки інфаркту або інсульту.
Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду бригади медиків, то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.