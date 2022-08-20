Украинцы слишком часто звонят в скорую
В Министерстве здравоохранения напомнили, при каких условиях нужно вызвать скорую медицинскую помощь и привели статистику за первую неделю августа. Тогда в службу 103 позвонили по телефону 153 717 раз.
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26% звонков нуждались только в телефонной консультации. Еще 7% были ошибочными. В общей сложности бригады выехали на вызов в 47% случаев,
– отметили в Минздраве.
Когда нужно вызвать скорую
- проблемы с дыханием или его отсутствие;
- признаки массивного кровотечения;
- боль, ощущение сжатия в грудной клетке;
- потеря сознания или его спутанность;
- признаки инфаркта или инсульта
Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда медиков, то направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то будет предоставлена телефонная консультация. Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача.