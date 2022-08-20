Украинцы слишком часто звонят в скорую

В Министерстве здравоохранения напомнили, при каких условиях нужно вызвать скорую медицинскую помощь и привели статистику за первую неделю августа. Тогда в службу 103 позвонили по телефону 153 717 раз.

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26% звонков нуждались только в телефонной консультации. Еще 7% были ошибочными. В общей сложности бригады выехали на вызов в 47% случаев,

– отметили в Минздраве.

Когда нужно вызвать скорую

проблемы с дыханием или его отсутствие;

признаки массивного кровотечения;

боль, ощущение сжатия в грудной клетке;

потеря сознания или его спутанность;

признаки инфаркта или инсульта

Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда медиков, то направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то будет предоставлена телефонная консультация. Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача.