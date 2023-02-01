У відомстві дали поради, як варто себе поводити і яким чином пропонувати допомогу людям із вадами зору на вулиці чи в укритті.

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Порушення зору бувають різні:

тотальна незрячість;

слабкозорість;

знижений зір.

Більшість людей з порушеннями зору (це близько 90% осіб) мають залишковий зір і вони розрізняють колір й контури предметів та світло й тінь.

Як допомогти незрячим людям

На вулиці

Щоб запропонувати допомогу, спочатку доторкніться до плеча чи ліктя й спитайте: "Чи вам допомогти?". Не варто хапати людину і тягнути її кудись. Пам’ятайте, що вона має прийняти вашу допомогу. Якщо ж вашу допомогу прийняли, то попросіть її взяти вас під руку і йдіть на пів кроку попереду. Під час розмови звертайтесь безпосередньо до людини та називайте її на ім’я.

Буває, що ваша допомога не потрібна. Не ображайтесь, можливо цю ділянку шляху людина знає добре і супровід лише завадить їй в орієнтації у просторі.

Коли супроводжуєте людину з порушеннями зору, то важливо описувати перешкоду на шляху ("увага, сходинки" або "зараз буде бордю").

В укритті

Доцільно, аби людина перебувала у найближчому чи найзручнішому до виходу місці – це пришвидшить її евакуацію. Також розкажіть про особливості приміщення, що можуть нести для неї небезпеку (наявність сходів, порогів тощо).

Розповідайте про те, що вас оточує та відбувається навколо. Можете назвати всіх присутніх у кімнаті. Якщо ви відходите, то повідомляйте про це.

Описуючи приміщення, варто бути конкретним. Не слід казати "стілець там" або показувати жестами. Краще сказати: "Одразу зліва від дверей є маленький стіл" (описувати кімнати прийнято за годинниковою стрілкою).

Не намагайтесь силоміць посадити людину. Запропонуйте їй сісти, опишіть де саме розташований стілець та покладіть її руку на спинку стільця.

Якщо ви перебуваєте з людиною з порушеннями зору у незнайомому місці, то опишіть його і обов’язково покажіть, де туалет, кухня та виходи назовні.

Також в МОЗ нагадали, що незрячі люди запам’ятовують, куди кладуть свої речі, щоб потім їх швидко знайти. Тому не переставляйте їх, навіть з наміром допомогти. Якщо ж ненароком щось перемістили в інше місце – повідомте про це.