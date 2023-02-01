У відомстві дали поради, як варто себе поводити і яким чином пропонувати допомогу людям із вадами зору на вулиці чи в укритті.

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Порушення зору бувають різні:

  • тотальна незрячість;
  • слабкозорість;
  • знижений зір.

Більшість людей з порушеннями зору (це близько 90% осіб) мають залишковий зір і вони розрізняють колір й контури предметів та світло й тінь.

Як допомогти незрячим людям

На вулиці

  • Щоб запропонувати допомогу, спочатку доторкніться до плеча чи ліктя й спитайте: "Чи вам допомогти?". Не варто хапати людину і тягнути її кудись. Пам’ятайте, що вона має прийняти вашу допомогу. Якщо ж вашу допомогу прийняли, то попросіть її взяти вас під руку і йдіть на пів кроку попереду. Під час розмови звертайтесь безпосередньо до людини та називайте її на ім’я.
  • Буває, що ваша допомога не потрібна. Не ображайтесь, можливо цю ділянку шляху людина знає добре і супровід лише завадить їй в орієнтації у просторі.
  • Коли супроводжуєте людину з порушеннями зору, то важливо описувати перешкоду на шляху ("увага, сходинки" або "зараз буде бордю").

В укритті

  • Доцільно, аби людина перебувала у найближчому чи найзручнішому до виходу місці – це пришвидшить її евакуацію. Також розкажіть про особливості приміщення, що можуть нести для неї небезпеку (наявність сходів, порогів тощо).
  • Розповідайте про те, що вас оточує та відбувається навколо. Можете назвати всіх присутніх у кімнаті. Якщо ви відходите, то повідомляйте про це.
  • Описуючи приміщення, варто бути конкретним. Не слід казати "стілець там" або показувати жестами. Краще сказати: "Одразу зліва від дверей є маленький стіл" (описувати кімнати прийнято за годинниковою стрілкою).
  • Не намагайтесь силоміць посадити людину. Запропонуйте їй сісти, опишіть де саме розташований стілець та покладіть її руку на спинку стільця.
  • Якщо ви перебуваєте з людиною з порушеннями зору у незнайомому місці, то опишіть його і обов’язково покажіть, де туалет, кухня та виходи назовні.

Також в МОЗ нагадали, що незрячі люди запам’ятовують, куди кладуть свої речі, щоб потім їх швидко знайти. Тому не переставляйте їх, навіть з наміром допомогти. Якщо ж ненароком щось перемістили в інше місце – повідомте про це.