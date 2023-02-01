В ведомстве дали советы, как следует себя вести и как предлагать помощь людям с недостатками зрения на улице или в укрытии.
Также на тему: Как проверить эффективность лекарства: пошаговая инструкция
Нарушения зрения бывают разные:
- тотальная слепость;
- слабозорость;
- пониженное зрение.
Большинство людей с нарушениями зрения (это около 90% человек) имеют остаточное зрение и различают цвет и контуры предметов и свет и тень.
Как помочь слепым людям
На улице
- Чтобы предложить помощь, сначала прикоснитесь к плечу или локтю и спросите: Вам помочь? Не стоит хватать человека и тянуть его куда-нибудь. Помните, что она должна принять вашу помощь. Если же вашу помощь приняли, то попросите ее взять вас под руку и идите на полшага впереди. Во время разговора обращайтесь непосредственно к человеку и называйте его по имени.
- Случается, что ваша помощь не нужна. Не обижайтесь, может быть этот участок пути человек знает отлично и сопровождение только помешает ему в ориентации в пространстве.
- Когда сопровождаете человека с нарушениями зрения, то важно описывать препятствие на пути ("внимание, ступеньки" или "теперь будет бордю").
В укрытии
- Целесообразно, чтобы человек находился в ближайшем или удобном для выхода месте – это ускорит его эвакуацию. Также расскажите об особенностях помещения, которые могут представлять для нее опасность (наличие лестниц, порогов и т.п.).
- Расскажите о том, что вас окружает и происходит вокруг. Вы можете назвать всех присутствующих в комнате. Если вы уходите, то сообщайте об этом.
- Описывая помещение, следует быть конкретным. Не следует говорить "стул там" или показывать жестами. Лучше сказать: "Сразу слева от двери есть маленький стол" (описывать комнаты принято по часовой стрелке).
- Не пытайтесь силой посадить человека. Предложите ей сесть, опишите где расположен стул и положите ее руку на спинку стула.
- Если вы находитесь с человеком с нарушениями зрения в незнакомом месте, опишите его и обязательно покажите, где туалет, кухня и выходы наружу.
Также в Минздраве напомнили, что незрячие люди запоминают, куда кладут свои вещи, чтобы потом их быстро найти. Поэтому не переставляйте их даже с намерением помочь. Если же невзначай что-то переместили в другое место – сообщите об этом.