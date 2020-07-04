До нового протоколу додали нові потужні засоби. Проте не прибирали ті, що заборонені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як такі рекомендовані препарати впливають на здоров'я українців – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо МОЗ внесло дексаметазон у протокол лікування COVID-19: чим небезпечний препарат

Відмовилися від гідроксихлорохіну

Набряк горла, бронхоспазми або порушення зору – такі побічні ефекти препарату Плаквеніл. І діюча речовина – гідроксихлорохін. Він досі є в списку рекомендованих МОЗом за протоколом лікування COVID-19. Хоча ВООЗ та Управління з контролю за продуктами і ліками США заборонили його.

Гідроксихлорохін має досить серйозні побічні ефекти. Дози, які рекомендовані для хворих на COVID-19 – досить високі. Вони і є причиною появи побічних ефектів,

– заявив лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Експериментальний препарат

Нещодавно МОЗ додало до протоколу новий експериментальний препарат для таких захворювань – дексаметазон. За пробними експериментами, він знизив ризик смерті тяжких пацієнтів з 40% до 28%. Побічні ефекти при значних дозах – алергія, крововилив і порушення зору та сну.

Було розглянуто питання щодо внесення додаткових лікарських засобів, розширення цього протоколу, який ґрунтується на нашому досвіді, на клінічних випробуваннях і на досвіді інших країн,

– зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За регламентом, українські медики лікують саме тими препаратами, які офіційно рекомендує міністерство. Фармацевти кажуть, що дексаметазон часто довозять новими партіями – вітчизняні по 30 гривень, імпортні – по 300. Але рекомендований гідроксихлорохін – відсутній.



Інші нерецептурні препарати від ГРВІ та запалень змітають з полиць регулярно.

Будь ласка, не скуповуйте препарати! Якщо ви вдома, вони вам непотрібні, є пацієнти, яким дійсно ці препарати потрібні в лікарні,

– закликав Федір Лапій.

Втім експерт додав, що окрім перевірених засобів від ГРВІ, дієвість антибіотиків та гормонів саме при COVID-19 поки що досі не доведена.

Що відомо про дексаметазон

Британські вчені повідомили, що вживання дексаметазону сприяє зменшенню смертності приблизно на третину серед людей на ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки.

Дексаметазон – що це? Найпотужніший з відомих блокаторів запальних і аутоімунних процесів.



Дексаметазон – це синтетичний препарат із групи глюкокортикоїдних гормонів. Він має протизапальну, протиалергічну та імуносупресивну дію.



При легкому перебігу COVID-19 препарат абсолютно даремний. Він знижує летальність серед важких і критичних хворих, які перебувають в реанімації. Чим важче перебіг, тим він ефективніший, а легких хворих він не діє взагалі ніяк.

А от головний засіб боротьби з коронавірусом – вакцину – українська медицина поки навіть не має змоги отримати, бо її ще не існує. Хоча, у МОЗі неодноразово запевняли, що ведуть переговори про передзамовлення з британською фармакологічною компанією АstraZeneca, яка її активно розробляє.