У МОЗ оновили протокол лікування COVID-19: додали нові засоби, але не забрали заборонені
До нового протоколу додали нові потужні засоби. Проте не прибирали ті, що заборонені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Як такі рекомендовані препарати впливають на здоров'я українців – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
Важливо МОЗ внесло дексаметазон у протокол лікування COVID-19: чим небезпечний препарат
Відмовилися від гідроксихлорохіну
Набряк горла, бронхоспазми або порушення зору – такі побічні ефекти препарату Плаквеніл. І діюча речовина – гідроксихлорохін. Він досі є в списку рекомендованих МОЗом за протоколом лікування COVID-19. Хоча ВООЗ та Управління з контролю за продуктами і ліками США заборонили його.
Гідроксихлорохін має досить серйозні побічні ефекти. Дози, які рекомендовані для хворих на COVID-19 – досить високі. Вони і є причиною появи побічних ефектів,
– заявив лікар-інфекціоніст Федір Лапій.
Експериментальний препарат
Нещодавно МОЗ додало до протоколу новий експериментальний препарат для таких захворювань – дексаметазон. За пробними експериментами, він знизив ризик смерті тяжких пацієнтів з 40% до 28%. Побічні ефекти при значних дозах – алергія, крововилив і порушення зору та сну.
Було розглянуто питання щодо внесення додаткових лікарських засобів, розширення цього протоколу, який ґрунтується на нашому досвіді, на клінічних випробуваннях і на досвіді інших країн,
– зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За регламентом, українські медики лікують саме тими препаратами, які офіційно рекомендує міністерство. Фармацевти кажуть, що дексаметазон часто довозять новими партіями – вітчизняні по 30 гривень, імпортні – по 300. Але рекомендований гідроксихлорохін – відсутній.
Інші нерецептурні препарати від ГРВІ та запалень змітають з полиць регулярно.
Будь ласка, не скуповуйте препарати! Якщо ви вдома, вони вам непотрібні, є пацієнти, яким дійсно ці препарати потрібні в лікарні,
– закликав Федір Лапій.
Втім експерт додав, що окрім перевірених засобів від ГРВІ, дієвість антибіотиків та гормонів саме при COVID-19 поки що досі не доведена.
Що відомо про дексаметазон
Британські вчені повідомили, що вживання дексаметазону сприяє зменшенню смертності приблизно на третину серед людей на ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки.
Дексаметазон – це синтетичний препарат із групи глюкокортикоїдних гормонів. Він має протизапальну, протиалергічну та імуносупресивну дію.
При легкому перебігу COVID-19 препарат абсолютно даремний. Він знижує летальність серед важких і критичних хворих, які перебувають в реанімації. Чим важче перебіг, тим він ефективніший, а легких хворих він не діє взагалі ніяк.
А от головний засіб боротьби з коронавірусом – вакцину – українська медицина поки навіть не має змоги отримати, бо її ще не існує. Хоча, у МОЗі неодноразово запевняли, що ведуть переговори про передзамовлення з британською фармакологічною компанією АstraZeneca, яка її активно розробляє.