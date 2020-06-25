Міністерство охорони здоров'я України внесло до протоколу лікування пацієнтів із COVID-19 препарат дексаметазон.

Про розширення протоколу лікування коронавірусу і внесення додаткових лікарських засобів повідомив голова МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 25 червня, пише Здоров'я 24.

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За його словами, відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при COVID-19.

Було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон,

– сказав Степанов.

Що відомо про дексаметазон

Британські вчені повідомили, що вживання дексаметазону сприяє зменшенню смертності приблизно на третину серед людей на ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки.

Дексаметазон – що це? Найпотужніший з відомих блокаторів запальних і аутоімунних процесів.



Дексаметазон – це синтетичний препарат із групи глюкокортикоїдних гормонів. Він має протизапальну, протиалергічну та імуносупресивну дію.



При легкому перебігу COVID-19 препарат абсолютно даремний. Він знижує летальність серед важких і критичних хворих, які перебувають в реанімації. Чим важче перебіг, тим він ефективніший, а на більш легких хворих він не діє взагалі ніяк.

Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський заявив, що дексаметазон має багато важких побічних ефектів від гіпертонії, безсоння та ожиріння, до катаракти, психозів і втрати пам'яті.

Препарат не рятує всіх! Летальність падає максимум на 30%, але решта 70% все одно їдуть з реанімації в морг… Це дуже "важкий" препарат. Ви з хорошими шансами просто дуба дасте або залишитеся інвалідами,

– заявив біофізик.