К новому протоколу добавили новые мощные средства. Однако не убирали те, что запрещены Всемирной организацией здравоохранения.

Как такие рекомендуемые препараты влияют на здоровье украинцев – читайте в материале журналистов 24 канала.

Важно Минздрав внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19: чем опасен препарат

Отказались от гидроксихлорохина

Отек горла, бронхоспазмы или нарушение зрения – такие побочные эффекты препарата Плаквенил. И действующее вещество – гидроксихлорохин. Он до сих пор есть в списке рекомендованных Минздравом по протоколу лечения COVID-19. Хотя ВОЗ и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запретили его.

Гидроксихлорохин имеет довольно серьезные побочные эффекты. Дозы, которые рекомендованы для больных COVID-19 – достаточно высокие. Они и являются причиной появления побочных эффектов,

– заявил врач-инфекционист Федор Лапий.

Экспериментальный препарат

Недавно Минздрав добавил в протокол новый экспериментальный препарат для таких заболеваний – дексаметазон. По пробным экспериментам, он снизил риск смерти тяжелых пациентов с 40% до 28%. Побочные эффекты при значительных дозах – аллергия, кровоизлияние и нарушение зрения и сна.

Был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, расширение этого протокола, который основывается на нашем опыте, на клинических испытаниях и опыте других стран,

– отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

По регламенту, украинские медики лечат именно теми препаратами, которые официально рекомендует министерство. Фармацевты говорят, что дексаметазон часто довозят новыми партиями – отечественные по 30 гривен, импортные – по 300. Но рекомендуемый гидроксихлорохин – отсутствует.

Другие нерецептурные препараты от ОРВИ и воспалений сметают с полок регулярно.

Пожалуйста, не скупайте препараты! Если вы дома, они вам не нужны, есть пациенты, которым действительно эти препараты нужны в больнице,

– призвал Федор Лапий.

Впрочем, эксперт добавил, что кроме проверенных средств от ОРВИ, действенность антибиотиков и гормонов именно при COVID-19 пока что до сих пор не доказана.

Что известно о дексаметазоне

Британские ученые сообщили, что употребление дексаметазона способствует уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

Дексаметазон – что это? Самый мощный из известных блокаторов воспалительных и аутоиммунных процессов. Дексаметазон – это синтетический препарат из группы глюкокортикоидных гормонов. Он обладает противовоспалительным, противоаллергическим и иммуносупрессивным действием. При легком течении COVID-19 препарат абсолютно бесполезен. Он снижает летальность среди тяжелых и критических больных, находящихся в реанимации. Чем тяжелее течение, тем он эффективнее, а легких больных он не действует вообще никак.

А вот главное средство борьбы с коронавирусом – вакцину – у украинской медицины пока даже нет возможности получить, поскольку ее еще не существует. Хотя, в Минздраве неоднократно уверяли, что ведут переговоры о предзаказе с британской фармакологической компанией АstraZeneca, которая ее активно разрабатывает.