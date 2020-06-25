Министерство здравоохранения Украины внесло в протокол лечения пациентов с COVID-19 препарат дексаметазон.

О расширении протокола лечения коронавируса и внесении дополнительных лекарственных средств сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 25 июня, пишет Здоровье 24.

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По его словам, состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами по обновлению стандартов оказания медпомощи при COVID-19.

Было принято решение о внесении такого препарата, как дексаметазон,

– сказал Степанов.

Что известно о дексаметазоне

Британские ученые сообщили, что употребление дексаметазона способствует уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

Дексаметазон – что это? Самый мощный из известных блокаторов воспалительных и аутоиммунных процессов. Дексаметазон – это синтетический препарат из группы глюкокортикоидных гормонов. Он обладает противовоспалительным, противоаллергическим и иммуносупрессивным действием. При легком течении COVID-19 препарат абсолютно бесполезен. Он снижает летальность среди тяжелых и критических больных, находящихся в реанимации. Чем тяжелее течение, тем он эффективнее, а на более легких больных он не действует вообще никак.

Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский заявил, что дексаметазон имеет много тяжелых побочных эффектов от гипертонии, бессонницы и ожирения, до катаракты, психозов и потери памяти.

Препарат не спасает всех! Летальность падает максимум на 30%, но остальные 70% все равно едут из реанимации в морг... Это очень "тяжелый" препарат. Вы с хорошими шансами просто дуба дадите или останетесь инвалидами,

– заявил биофизик.