Максим Степанов заявив, що вже з наступних вихідних в Україні можуть впровадити карантин вихідного дня. Однак магазини, аптеки та транспорт працюватимуть.

Коли впровадять карантин вихідного дня

Перспективу посилення карантинних заходів в Україні окреслив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі "Права на владу", повідомляє 24 канал.

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Степанов зазначив, що Україна не може запровадити повний локдаун, як це зробили деякі європейські країни.

Тому наша пропозиція: робити жорсткий карантин на вихідні, тобто на суботу та неділю,

– зазначив глава МОЗ.

Залишаться працювати лише об’єкти критичної інфраструктури – продуктові магазини, аптеки. Зроблять це, аби розірвати ланцюг передачі хвороби через відсутність спілкування людей один з одним.

Щодо дати посилання карантину, Степанов запевнив, що точно не буде на ці вихідні. "Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не заперечую, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних", – додав очільник МОЗ.

Транспорт працюватиме без змін

Степанов також пояснив, що транспорт працюватиме і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура.

"Все ж таки навантаження у суботу – неділю набагато менше на транспорт. Зачиняти транспорт ми не вбачаємо за потрібне", – заявив Степанов. Та уточнив, що таким шляхом наразі не йде жодна європейська країна.

До слова, найближчим часом уряд може запровадити в Україні чорну карантинну зону. Про це ЗМІ пишуть з посиланням на власні джерела у МОЗ. Ця зона буде схожою до червоної, однак у ній не зможуть робити жодні пом’якшення. Зокрема, там не працюватимуть ні дитячі садки, ні школи.

Зверніть увагу! Протягом 4 листопада коронавірус підтвердили у 9 850 людей. Загальна кількість заражень зросла до 430 467. Одужати вдалося 184 782 людям. На жаль, померли 7 924 хворих.