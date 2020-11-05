Минздрав готовит карантин выходного дня: будет ли работать транспорт
Максим Степанов заявил, что уже со следующих выходных в Украине могут ввести карантин выходного дня. Однако магазины, аптеки и транспорт будут работать.
Перспективу усиления карантинных мер в Украине очертил глава Минздрав Максим Степанов в эфире "Права на власть", сообщает 24 канал.
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Степанов отметил, что Украина не может ввести полный локдаун, как это сделали некоторые европейские страны.
Поэтому наше предложение: делать жесткий карантин на выходные,
– отметил глава Минздрава.
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