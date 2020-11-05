Максим Степанов заявил, что уже со следующих выходных в Украине могут ввести карантин выходного дня. Однако магазины, аптеки и транспорт будут работать.

Перспективу усиления карантинных мер в Украине очертил глава Минздрав Максим Степанов в эфире "Права на власть", сообщает 24 канал. Читайте также Черная зона и карантин выходного дня: в Украине готовятся ужесточить ограничения, – СМИ Степанов отметил, что Украина не может ввести полный локдаун, как это сделали некоторые европейские страны. Поэтому наше предложение: делать жесткий карантин на выходные,

– отметил глава Минздрава. Новость дополняется....