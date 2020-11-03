У Міністерстві охорони здоров'я готуються до перетворення столичного Палацу спорту на мобільний шпиталь для хворих на коронавірус. Втім у такому шпиталі можна лікувати лише пацієнтів з легким і середнім ступенем перебігу хвороби.

Для пацієнтів з тяжкою формою повинно бути відповідне приміщення зі спеціальним обладнанням та медичним персоналом. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко.

До теми В Палаці спорту розгорнуть тимчасовий госпіталь, – Ляшко

Вона відзначила, що не впевнена, чи в Україні достатньо медичного ресурсу для таких госпіталів. Адже зараз медичні працівники постійно виснажені. Зокрема, ті, хто працювали з коронавірусом від самого початку.

Тяжких хворих у мобільному шпиталі лікувати не можна,

– наголосила вона.

За її словами, якщо розгортати в Україні мобільні шпиталі на стадіонах чи у квартирних палацах, як це робили закордоном, то мовиться лише про пацієнтів з легким чи середнім перебігом хвороби.

Наскільки дієвими є різні види карантину

У ЗМІ шириться інформація, що уряд планує посилити карантин з наступного тижня . Зокрема, розглядаються варіанти від карантину вихідного дня до запровадження комендантської години та штрафів за порушення.

Ольга Кобевко зауважила, що вірус при поширенні не обирає сприятливу частину доби. Це абсолютно не впливає на нього. Однак розповсюдження COVID-19 залежить від людей і їхньої свідомості, а також від дій уряду.

Думаю, що найголовніше спочатку потрібно було будувати правильну медичну систему. Потім повинна була бути правильна інформаційна безпека,

– прокоментувала вона.

Відтак до тих наслідків, які має Україна на сьогодні, призвело саме недотримання державою інформаційної безпеки. Адже у багатьох неперевірених ЗМІ, в різних соцмережах ширилися думки, що вірусу не існує, а масковий режим – це зло.

Про ситуацію з COVID-19 у Чернівцях

Ольга Кобевко повідомила, що завантаженість у всіх медзакладах в місті є дуже висока. Однак у Чернівцях є ще багато медустанов, які зараз не працюють на прийом планових пацієнтів, тому можуть бути переоснащені.

Втім додала, що наразі є проблема з медичним ресурсом, тому що хворіє дуже багато як лікарів, так і медсестер. Багато медиків просто виснажені.