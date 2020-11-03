У мобільних шпиталях не можна лікувати важких хворих на COVID-19, – лікарка-інфекціоністка
У Міністерстві охорони здоров'я готуються до перетворення столичного Палацу спорту на мобільний шпиталь для хворих на коронавірус. Втім у такому шпиталі можна лікувати лише пацієнтів з легким і середнім ступенем перебігу хвороби.
Для пацієнтів з тяжкою формою повинно бути відповідне приміщення зі спеціальним обладнанням та медичним персоналом. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко.
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Вона відзначила, що не впевнена, чи в Україні достатньо медичного ресурсу для таких госпіталів. Адже зараз медичні працівники постійно виснажені. Зокрема, ті, хто працювали з коронавірусом від самого початку.
Тяжких хворих у мобільному шпиталі лікувати не можна,
– наголосила вона.
За її словами, якщо розгортати в Україні мобільні шпиталі на стадіонах чи у квартирних палацах, як це робили закордоном, то мовиться лише про пацієнтів з легким чи середнім перебігом хвороби.
Наскільки дієвими є різні види карантину
Ольга Кобевко зауважила, що вірус при поширенні не обирає сприятливу частину доби. Це абсолютно не впливає на нього. Однак розповсюдження COVID-19 залежить від людей і їхньої свідомості, а також від дій уряду.
Думаю, що найголовніше спочатку потрібно було будувати правильну медичну систему. Потім повинна була бути правильна інформаційна безпека,
– прокоментувала вона.
Відтак до тих наслідків, які має Україна на сьогодні, призвело саме недотримання державою інформаційної безпеки. Адже у багатьох неперевірених ЗМІ, в різних соцмережах ширилися думки, що вірусу не існує, а масковий режим – це зло.
Про ситуацію з COVID-19 у Чернівцях
Ольга Кобевко повідомила, що завантаженість у всіх медзакладах в місті є дуже висока. Однак у Чернівцях є ще багато медустанов, які зараз не працюють на прийом планових пацієнтів, тому можуть бути переоснащені.
Втім додала, що наразі є проблема з медичним ресурсом, тому що хворіє дуже багато як лікарів, так і медсестер. Багато медиків просто виснажені.
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