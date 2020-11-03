В Министерстве здравоохранения готовятся к превращению столичного Дворца спорта в мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Впрочем в таком госпитале можно лечить только пациентов с легкой и средней степенью течения болезни.

Для пациентов с тяжелой формой должно быть соответствующее помещение со специальным оборудованием и медицинским персоналом. Об этом в эфире 24 канала рассказала врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко.

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Она отметила, что не уверена, достаточно ли в Украине медицинского ресурса для таких госпиталей. Ведь сейчас медицинские работники постоянно истощены. В частности, те, кто работали с коронавирусом с самого начала.

Тяжелых больных в мобильном госпитале лечить нельзя,

– подчеркнула она.

По ее словам, если разворачивать в Украине мобильные госпитали на стадионах или в квартирных дворцах, как это делали заграницей, то речь идет только о пациентах с легким или средним течением болезни.

Насколько действенными являются различные виды карантина

В СМИ распространяется информация, что правительство планирует усилить карантин со следующей недели. В частности, рассматриваются варианты от карантина выходного дня до введения комендантского часа и штрафов за нарушения.

Ольга Кобевко отметила, что вирус при распространении не выбирает благоприятную часть суток. Это совершенно не влияет на него. Однако распространение COVID-19 зависит от людей и их сознания, а также от действий правительства.

Думаю, что самое главное сначала нужно было строить правильную медицинскую систему. Затем должна была быть правильная информационная безопасность,

– прокомментировала она.

Поэтому к тем последствиям, которые имеет Украина на сегодня, привело именно несоблюдение государством информационной безопасности. Ведь во многих непроверенных СМИ, в разных соцсетях распространялись мысли, что вируса не существует, а масочный режим – это зло.

О ситуации с COVID-19 В Черновцах

Ольга Кобевко сообщила, что загруженность во всех медучреждениях в городе очень высока. Однако в Черновцах есть еще много медучреждений, которые сейчас не работают на прием плановых пациентов, поэтому могут быть переоснащены.

Впрочем добавила, что сейчас есть проблема с медицинским ресурсом, потому что болеет очень много как врачей, так и медсестер. Многие медики просто истощены.

Обратите внимание! По состоянию на 3 ноября в Черновицкой области зафиксировали 22 881 случай инфицирования COVID-19.