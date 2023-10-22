Але такий стиль життя може негативно повпливати на ваше ментальне здоров'я. Зокрема, науковці довели, що постійний короткий нічний сон може бути передвісником розвитку симптомів депресії.

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Тож, поганий сон і психічні розлади – фактично нероздільні поняття. Водночас поки не зрозуміло, як відбувається кореляція: чи депресія викликає розлади сну, чи навпаки.

Ми бачимо закономірність між субоптимальною тривалістю сну та депресією. Вони часто виникають одночасно, але що з'являється першим – достеменно невідомо. Використовуючи генетичну схильність до захворювань, ми визначили, що сон, найімовірніше, таки передує депресивним симптомам, а не навпаки,

— зазначила доктор філософії UCL, авторка дослідження, Одеса Гамільтон.

Важливо! Дослідження підтвердили, що у людей, які сплять менш ніж 5 годин на добу у 2,5 раза частіше виникають симптоми депресії.

Деталі дослідження

Вчені також виявили, що люди, які мали генетичну схильність до короткого сну (менше ніж 5 годин на добу), частіше спостерігали симптоми депресії упродовж наступних 4 – 12 років. Тоді як ті учасники, які мали генетичні передумови до депресії менше страждали від розладів сну.

Фахівці резюмували, що людям слід уникати прокрастинації та ставити у пріоритет гарний сон. Адже навіть якщо ви не маєте генетичної схильності до розвитку психічних захворювань, не слід піддавати свій організм ризикам.