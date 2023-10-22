Но такой образ жизни может отрицательно повлиять на ваше ментальное здоровье. Ученые доказали, что постоянный короткий ночной сон может быть предвестником развития симптомов депрессии.

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Так что плохой сон и психические расстройства – фактически нераздельные понятия. В то же время пока не ясно, как происходит корреляция: вызывает ли депрессия расстройства сна, или наоборот.

Мы видим закономерность между субоптимальной продолжительностью сна и депрессией. Они часто возникают одновременно, но что появляется первым – неизвестно. Используя генетическую предрасположенность к заболеваниям, мы определили, что сон, скорее всего, предшествует депрессивным симптомам, а не наоборот,

— отметила доктор философии UCL, автор исследования, Одесса Гамильтон.

Важно ! Исследования подтвердили, что у людей, которые спят менее 5 часов в сутки, в 2,5 раза чаще возникают симптомы депрессии.

Детали исследования

Ученые также обнаружили, что люди, которые имели генетическую предрасположенность к короткому сну (менее 5 часов в сутки), чаще наблюдали симптомы депрессии в течение следующих 4-12 лет. В то время как те участники, которые имели генетические предпосылки к депрессии, меньше страдали от расстройств сна.

Специалисты резюмировали, что людям следует избегать прокрастинации и ставить в приоритет хороший сон. Ведь даже если у вас нет генетической предрасположенности к развитию психических заболеваний, не следует подвергать свой организм рискам.