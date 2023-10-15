Как изменение времени может повлиять на ваше здоровье и как этого избежать 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Расстройство сна

Один из важнейших факторов, влияющих на здоровье – это сон. Переход на зимнее время означает, что дни станут короче, и многие люди ощущают изменения в своем графике. Это может привести к нарушениям ночного отдыха, в частности, бессоннице и снижению качества сна. Расстройство проблемы с засыпанием или пробуждением может привести к усталости, неспособности к концентрации и раздражению в течение дня.

Изменения в психическом состоянии

Некоторые люди испытывают ухудшение настроения и стресс после перехода на зимнее время. Это может быть связано с изменениями в режиме дня, в частности с более короткими днями, уменьшением количества часов, которые мы можем провести на солнце. Это может повлиять на уровень витамина D и производство серотонина, что может вызвать ухудшение психического состояния.

Нарушение биоритмов

Организм человека имеет внутренние часы, которые регулируют ритмы сна, голода, активности и другие физиологические процессы. Переход на зимнее время нарушает эти биоритмы, поскольку организму нужно время адаптироваться к новому графику. Это может привести к десинхронизации между внутренними и внешними ритмами, что может повлиять на здоровье.

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Если у вас возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой, изменение времени может спровоцировать нарушение функции сердца, повышение артериального давления, увеличение количества эпизодов аритмий и других сердечных проблем. Поскольку сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортировку кислорода и других питательных веществ во все органы и ткани организма, любой сбой в ее функционировании может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Советы по улучшению здоровья после перехода на зимнее время

Постарайтесь заранее приспособить свой график к новому времени, постепенно уменьшая или увеличивая количество сна на несколько дней до перехода.

Уменьшите использование электронных устройств перед сном. Телефоны и компьютеры могут мешать засыпанию. Синий свет, излучаемый экран, может вызвать нарушение циркадного ритма. Старайтесь отказаться от них на несколько часов перед сном.

Занимайтесь физической активностью в течение дня Это поможет улучшить сон и общее состояние организма.

Употребляйте легкую пищу вечером и избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном.

Используйте методы релаксации, такие как медитация, для снижения стресса и улучшения психического здоровья

Переход на зимнее время может оказывать влияние на наше физическое и психическое здоровье. Однако с правильным планированием и применением советов мы можем уменьшить негативные последствия этого изменения и поддерживать наше здоровье в течение этого периода. Важно слушать свой организм и оказывать ему поддержку, которая необходима при переходе на зимнее время.