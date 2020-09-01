Навчання в одній із шкіл Миколаєва розпочалося з самоізоляції всього класу. До такого кроку вдалися також дві групи з двох різних дитячих садків.

Через контакт з хворими на COVID-19 на вимушену самоізоляцію в Миколаєві пішли школярі та діти з садочків, повідомляє "Свідок.info" з посиланням на джерела в місцевому управлінні освіти.

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Зокрема, не розпочне навчальний рік у звичному форматі один із класів у школі №19. Також на карантині група у дитсадку №71, а в садку №95 самоізолювалися група та контактні вихователі.

Коронавірус на Миколаївщині: коротко

Станом на 1 вересня в області захворіли 1 284 людини. Від початку епідемії померли 29 хворих, одужати вдалося – 590.

Напередодні у Миколаївській області ухвалили рішення посилити карантинні обмеження, попри те, що регіон – у зеленій зоні.

Обласна влада вважає, що на такий крок пішли через стрімке поширення коронавірусу.