У перший день навчання коронавірус виявили в учня однієї зі шкіл Бердянська. Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин.

Інформація про позитивний результат ПЛР-дослідження надійшла від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України саме 1 вересня, повідомляє ТСН.

До теми Спалах у школі: на Буковині 13 вчителів заразилися коронавірусом

Через те, що хворий учень цього ж дня побував у школі, навчальний процес у класі зупинили до 17 вересня. Всі учні навчатимуться в режимі онлайн.

У самому навчальному закладі нині проводять комплекс протиепідемічних заходів, а коло усіх контактних осіб визначають.

До слова, цього ж дня на Буковині також виявили спалах коронавірусу в одній зі шкіл. Наявність недуги підтвердили у 13 вчителів села Кам'яна Сторожинецького району Чернівецької області.

Відтак, у цьому освітньому закладі поки що проводитимуть лише дистанційне навчання.