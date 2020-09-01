В учня однієї зі шкіл Бердянська 1 вересня виявили COVID-19 – весь клас відправили на карантин
У перший день навчання коронавірус виявили в учня однієї зі шкіл Бердянська. Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин.
Інформація про позитивний результат ПЛР-дослідження надійшла від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України саме 1 вересня, повідомляє ТСН.
До теми Спалах у школі: на Буковині 13 вчителів заразилися коронавірусом
Через те, що хворий учень цього ж дня побував у школі, навчальний процес у класі зупинили до 17 вересня. Всі учні навчатимуться в режимі онлайн.
У самому навчальному закладі нині проводять комплекс протиепідемічних заходів, а коло усіх контактних осіб визначають.
До слова, цього ж дня на Буковині також виявили спалах коронавірусу в одній зі шкіл. Наявність недуги підтвердили у 13 вчителів села Кам'яна Сторожинецького району Чернівецької області.
Відтак, у цьому освітньому закладі поки що проводитимуть лише дистанційне навчання.