У ученика одной из школ Бердянска 1 сентября обнаружили COVID-19 – весь класс на карантине
В первый день обучения коронавирус обнаружили у ученика одной из школ Бердянска. Вследствие этого класс закрыли на двухнедельный карантин.
Информация о положительном результате ПЦР-исследования поступила от Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины именно 1 сентября, сообщает ТСН.
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Из-за того, что больной ученик в этот же день побывал в школе, учебный процесс в классе остановили до 17 сентября. Все ученики будут учиться в режиме онлайн.
В самом учебном заведении сейчас проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, а круг всех контактных лиц определяют.
К слову, в этот же день на Буковине также обнаружили вспышку коронавируса в одной из школ. Наличие недуга подтвердили у 13 учителей села Каменная Сторожинецкого района Черновицкой области.
Следовательно, в этом образовательном учреждении пока будут проводить только дистанционное обучение.