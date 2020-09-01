В первый день обучения коронавирус обнаружили у ученика одной из школ Бердянска. Вследствие этого класс закрыли на двухнедельный карантин.

Информация о положительном результате ПЦР-исследования поступила от Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины именно 1 сентября, сообщает ТСН.

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Из-за того, что больной ученик в этот же день побывал в школе, учебный процесс в классе остановили до 17 сентября. Все ученики будут учиться в режиме онлайн.

В самом учебном заведении сейчас проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, а круг всех контактных лиц определяют.

К слову, в этот же день на Буковине также обнаружили вспышку коронавируса в одной из школ. Наличие недуга подтвердили у 13 учителей села Каменная Сторожинецкого района Черновицкой области.

Следовательно, в этом образовательном учреждении пока будут проводить только дистанционное обучение.