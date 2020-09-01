В школе села Каменная Сторожинецкого района Черновицкой области обнаружили вспышку коронавируса среди учителей.

Об этом сообщил глава Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет Molbuk.ua.

Читайте также Может ли Украина вернуться к жесткому карантину: ответы Шмыгаля и Степанова

По его словам, ежедневно добавляется по 15 – 20 случаев заболевания коронавирусом и ни разу нигде не было эпидрасследования.

Где-то в деревне люди заразились. Честно говоря, мы не выясняли причину этой вспышки. Сначала было несколько подтверждений COVID-19, многие начали уходить на больничные, потому что была температура. Они сдали ПЦР-тесты, и оказалось 13 больных,

– сказал Дмитрий Балинов.

Глава райсовета добавил, что обучение в этой школе будет проходить в дистанционном режиме. Также он призвал родителей, учителей и воспитателей сообщать, если администрация школы или руководство общины будет уделять недостаточно внимания средствам защиты или соблюдению противоэпидемических мер.

По состоянию на сегодня, 1 сентября, COVID-19 обнаружили у 2 088 жителей Украины. В целом с начала пандемии в стране обнаружили 123 303 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 57 802 человека выздоровели, 2 605 пациентов умерли.