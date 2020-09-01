Вспышка в школе: на Буковине 13 учителей заразились коронавирусом
В школе села Каменная Сторожинецкого района Черновицкой области обнаружили вспышку коронавируса среди учителей.
Об этом сообщил глава Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет Molbuk.ua.
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По его словам, ежедневно добавляется по 15 – 20 случаев заболевания коронавирусом и ни разу нигде не было эпидрасследования.
Где-то в деревне люди заразились. Честно говоря, мы не выясняли причину этой вспышки. Сначала было несколько подтверждений COVID-19, многие начали уходить на больничные, потому что была температура. Они сдали ПЦР-тесты, и оказалось 13 больных,
– сказал Дмитрий Балинов.
Глава райсовета добавил, что обучение в этой школе будет проходить в дистанционном режиме. Также он призвал родителей, учителей и воспитателей сообщать, если администрация школы или руководство общины будет уделять недостаточно внимания средствам защиты или соблюдению противоэпидемических мер.