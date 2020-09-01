У школі села Кам'яна Сторожинецького району Чернівецької області виявили спалах коронавірусу серед вчителів.

Про це повідомив голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов, пише Molbuk.ua.

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За його словами, щоденно додається по 15-20 випадків захворювання коронавірусом і жодного разу ніде не було епідрозслідування.

Десь в селі люди заразилися. Чесно кажучи, ми не з'ясовували причину цього спалаху. Спочатку було декілька підтверджень COVID-19, багато хто почав йти на лікарняні, бо була температура. Вони здали ПЛР-тести, і виявилося 13 хворих,

– сказав Дмитро Балінов.

Голова райради додав, що навчання у цій школі буде проходити в дистанційному режимі. Також він закликав батьків, вчителів і вихователів повідомляти, якщо адміністрація школи чи керівництво громади недостатньо приділятиме уваги засобам захисту чи дотриманню протиепідемічних заходів.

Станом на сьогодні, 1 вересня, COVID-19 виявили у 2 088 мешканців України. Загалом від початку пандемії в країні виявили 123 303 інфікованих SARS-CoV-2. З них 57 802 людей одужали, 2 605 пацієнтів померли.