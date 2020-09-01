Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментували ймовірність повернення України до жорстого карантину.

Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню The Page заявив, що влада не планує повторювати "локдаун" країни – режим "закритого" карантину.

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Ми не бачимо економічну можливість зупинити країну на два чи три тижні,

– наголосив прем’єр.

Він додав, що наразі в Україні будуть діяти інструменти адаптивного карантину.

"Червоні" зони, де локально закриваємо пересування людей і просимо усіх залишатися вдома для того, щоб розірвати ланцюги у тих локальних місцях спалаху", – пояснив прем'єр-міністр України.

Натомість глава МОЗ Максим Степанов не відкидає можливість повернення України до жорсткого карантину. За його словами, це станеться, якщо у всіх без винятку регіонах буде стрімко зростати рівень захворюваності на COVID-19 і заповненість ліжок для цих хворих перевищуватиме 75%. Про це він заявив в коментарі журналістам під Верховною Радою, пише УНІАН.

Якщо ми говоримо, щоб уся країна повернулася (до жорсткого карантину), це означає, що у всіх без виключень містах, областях у нас відбувається стрімке зростання (кількості хворих), заповнюються ліжка більше 75% або кількість нових виявлених хворих перевищує всі показники. Мені здається, що ми в змозі не допустити такої ситуації,

– пояснив Степанов.

Він додав, запроваджений адаптивний карантин – це "ідеальний баланс, коли ми вводимо різні обмеження в залежності від епідеміологічної ситуації у конкретному місті".