Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировали вероятность возвращения Украины к жесткому карантину.

Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page заявил, что власти не планируют повторять "локдаун" страны – режим "закрытого" карантина.

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Мы не видим экономическую возможность остановить страну на две или три недели,

– подчеркнул премьер.

Он добавил, что сейчас в Украине будут действовать инструменты адаптивного карантина.

"Красные" зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепи в тех локальных местах вспышки", – пояснил премьер-министр Украины.

Зато глава Минздрава Максим Степанов не исключает возможность возвращения Украины к жесткому карантину. По его словам, это произойдет, если во всех без исключения регионах будет стремительно расти уровень заболеваемости COVID-19 и заполненность коек для этих больных будет превышать 75%. Об этом он заявил в комментарии журналистам под Верховной Радой, пишет УНИАН.

Если мы говорим, чтобы вся страна вернулась (к жесткому карантину), это означает, что во всех без исключений городах, областях у нас происходит стремительный рост (количества больных), заполняются кровати более 75% или количество новых выявленных больных превышает все показатели. Мне кажется, что мы в состоянии не допустить такой ситуации,

– пояснил Степанов.

Он добавил, введен адаптивный карантин – это "идеальный баланс, когда мы вводим различные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном городе".