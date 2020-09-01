Обучение в одной из школ Николаева началось с самоизоляции всего класса. К такому шагу прибегли также две группы из двух разных детских садов.

Из-за контакта с больными COVID-19 на вынужденную самоизоляцию в Николаеве пошли школьники и дети из садиков, сообщает "Свідок.info" со ссылкой на источники в местном управлении образования.

Похожая ситуация У ученика одной из школ Бердянска 1 сентября обнаружили COVID-19 – весь класс отправили на карантин

В частности, не начнет учебный год в обычном формате один из классов в школе №19. Также на карантине группа в детском саду №71, а в саду №95 самоизолировалась группа и контактные воспитатели.

Коронавирус на Николаевщине: коротко

По состоянию на 1 сентября в области заболели 1 284 человека. С начала эпидемии умерли 29 больных, выздороветь удалось – 590.

Накануне в Николаевской области приняли решение усилить карантинные ограничения, несмотря на то, что регион – в зеленой зоне.

Областные власти считают, что на такой шаг пошли из-за стремительного распространения коронавируса.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала