В Николаеве в первый день учебы класс пошел на самоизоляцию из-за коронавируса
Обучение в одной из школ Николаева началось с самоизоляции всего класса. К такому шагу прибегли также две группы из двух разных детских садов.
Из-за контакта с больными COVID-19 на вынужденную самоизоляцию в Николаеве пошли школьники и дети из садиков, сообщает "Свідок.info" со ссылкой на источники в местном управлении образования.
Похожая ситуация У ученика одной из школ Бердянска 1 сентября обнаружили COVID-19 – весь класс отправили на карантин
В частности, не начнет учебный год в обычном формате один из классов в школе №19. Также на карантине группа в детском саду №71, а в саду №95 самоизолировалась группа и контактные воспитатели.
Коронавирус на Николаевщине: коротко
- По состоянию на 1 сентября в области заболели 1 284 человека. С начала эпидемии умерли 29 больных, выздороветь удалось – 590.
- Накануне в Николаевской области приняли решение усилить карантинные ограничения, несмотря на то, что регион – в зеленой зоне.
- Областные власти считают, что на такой шаг пошли из-за стремительного распространения коронавируса.
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