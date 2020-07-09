ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом. Підчепити ІПСШ досить неприємно, але страх заразитися не повинен постійно заважати вам займатися сексом. Це можна робити безпечно і з задоволенням.

Аби ви могли займатися сексом безпечно та з задоволенням, у Вперше зруйнували деякі міфи про інфекції, що передаються статевим шляхом. Цікаво Алергія на латекс: чому партнер відмовляється одягати презерватив Поширені фейки про ІПСШ Не можна заразитися від постійного партнера – найстрашніший і найрозповсюдженіший фейк. Існує безліч статевих інфекцій, які можуть не проявлятися роками, але разом з тим можуть передаватися статевим партнерам (до прикладу, ВІЛ чи папіломавірус). І навіть якщо ви перші статеві партнери одне в одного, варто пам'ятати, що секс не є єдиним способом інфікування. Єдина можливість переконатися у відсутності ІПСШ – перевіритися. На ІПСШ можна захворіти лише раз. Є інфекції, які присутні все життя – ВІЛ, герпес, папіломавірус. Втім, багатьма іншими (до прикладу, гонореєю чи сифілісом) можна заразитися повторно. Окрім того, вірусу папіломи людини існує близько 100 видів. Тому якщо не користуватися презервативами, то до кінця життя можна назбирати цілий букет папіломавірусів. Зараження можна уникнути, якщо вчасно "витягнути". Більшість хвороб передаються через контакт слизових оболонок або тканин навколо геніталій. Натомість сифіліс, герпес, ВПЛ, лобкові воші та контагіозний молюск передаються через дотики інфікованими поверхнями тіла. Всі ІПСШ смертельні й невиліковні. Переважна більшість ІПСШ і справді неприємні, але лікуванню піддаються. Так й з невиліковним ВІЛ можна спокійно жити і народжувати здорових дітей. А ВПЛ часто може самостійно зникнути з організму, якщо в людини хороший імунітет. У наш час медицина достатньо розвинулась і для того, аби статева інфекція могла вбити, необхідно дуже постаратись не зважати на своє здоров'я. ІПСШ передаються виключно через контакт геніталій. Це неправда, адже, наприклад, сифіліс передається через поцілунки або навіть через тримання за руки (якщо в інфікованої людини є виразки). І вони досить часто з’являються на слизових оболонках. Презерватив повністю захищає від ІПСШ. Хоч це найефективніший засіб захисту від статевих інфекцій, що нині існує, він також не досконалий. За статистикою, презерватив захищає від інфікування лише на 85%. Але якщо правильно його зберігати та використовувати до того, як вийде термін придатності, то його ефективність зростає. Також він не може захистити від зовнішніх проявів ВПЛ (папілом та бородавок), які можуть бути розміщені не на статевому органі, а на будь-яких інших частинах тіла. Але в будь-якому випадку це не привід не користуватися презервативами. У всіх ІПСШ є помітні симптоми. На жаль, це зовсім не так. До прикладу, у хламідії чи папіломавірусу часто немає зовнішніх проявів, а ось наслідки від цих захворювань можуть бути дуже серйозними. Тому єдиним способом дізнатися, чи є у вас ІПСШ – перевіритися. А переконатися у відмінному стані здоров'я партнера можна лише попросивши довідку. Статеві інфекції не передаються через басейн чи рушник. Зазвичай це правда. Але за деякими дослідженнями Трихомоноз може вижити в басейні навіть якщо воду обробити хлором. Те саме стосується рушників та ванни. У 95-97% випадків це виліковна хвороба, але якщо після відвідування басейну помітили свербіж чи дивні виділення зі статевих органів – варто сходити до лікаря. Через оральний чи анальний секс ІПСШ підхопити неможливо. Варто розуміти, що через оральний секс передаються ледь не всі ІПСШ, які відомі людині. Також деякі дослідження показують, що деколи анальна передача коронавірусу ще небезпечніша, ніж вагінальна. Але це не страшно, адже можна отримувати задоволення безпечно, використовуючи презервативи та латексні серветки.