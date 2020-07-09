ИППП – инфекции, передающиеся половым путем. Подцепить ИППП довольно неприятно, но страх заразиться не должен постоянно мешать вам заниматься сексом. Это можно делать безопасно и с удовольствием.

Чтобы вы могли заниматься сексом безопасно и с удовольствием, впервые разрушили некоторые мифы об инфекциях, передающихся половым путем. Интересно Аллергия на латекс: почему партнер отказывается надевать презерватив Распространенные фейки об ИППП Нельзя заразиться от постоянного партнера – самый страшный и распространенный фейк. Существует множество половых инфекций, которые могут не проявляться годами, но вместе с тем могут передаваться половым партнерам (к примеру, ВИЧ или папилломавирус). И даже если вы первые половые партнеры друг у друга, стоит помнить, что секс не является единственным способом заражения. Единственная возможность убедиться в отсутствии ИППП – провериться.

ИППП можно заболеть лишь раз. Есть инфекции, которые присутствуют всю жизнь – ВИЧ, герпес, папилломавирус. Впрочем, многими другими (к примеру, гонореей или сифилисом) можно заразиться повторно. Кроме того, вируса папилломы человека существует около 100 видов. Поэтому если не пользоваться презервативами, то до конца жизни можно насобирать целый букет папилломавирусов.

Заражения можно избежать, если вовремя "вытащить". Большинство болезней передаются через контакт слизистых оболочек или тканей вокруг гениталий. Зато сифилис, герпес, ВПЧ, лобковые вши и контагиозный моллюск передаются через прикосновения инфицированными поверхностями тела.

Все ИППП смертельны и неизлечимы. Подавляющее большинство ИППП и вправду неприятны, но лечению поддаются. Так и с неизлечимым ВИЧ можно спокойно жить и рожать здоровых детей. А ВПЧ часто может самостоятельно исчезнуть из организма, если у человека хороший иммунитет. В наше время медицина достаточно развилась и для того, чтобы половая инфекция могла убить, необходимо очень постараться не обращать внимания на свое здоровье.

ИППП передаются исключительно через контакт гениталий. Это неправда, ведь, например, сифилис передается через поцелуи или даже через держание за руки (если у инфицированного человека есть язвы). И они довольно часто появляются на слизистых оболочках.

Презерватив полностью защищает от ИППП. Хотя это эффективное средство защиты от половых инфекций, что ныне существует, он также не совершенен. По статистике, презерватив защищает от инфицирования лишь на 85%. Но если правильно его хранить и использовать до того, как выйдет срок годности, то его эффективность возрастает. Также он не может защитить от внешних проявлений ВПЧ (папиллом и бородавок), которые могут быть размещены не на половом органе, а на любых других частях тела. Но в любом случае это не повод не пользоваться презервативами.

У всех ИППП есть заметные симптомы. К сожалению, это совсем не так. К примеру, у хламидии или папилломавируса часто нет внешних проявлений, а вот последствия от этих заболеваний могут быть очень серьезными. Поэтому единственным способом узнать, есть ли у вас ИППП – провериться. А убедиться в отличном состоянии здоровья партнера можно только попросив справку.

Половые инфекции не передаются через бассейн или полотенце. Обычно это правда. Но по некоторым исследованиям Трихомоноз может выжить в бассейне даже если воду обработать хлором. То же касается полотенец и ванны. В 95-97% случаях это излечимая болезнь, но если после посещения бассейна заметили зуд или странные выделения из половых органов – стоит сходить к врачу.

Через оральный или анальный секс ИППП подхватить невозможно. Стоит понимать, что из-за орального секса передаются едва ли не все ИППП, которые известны человеку. Также некоторые исследования показывают, что порой анальная передача коронавируса еще опаснее, чем вагинальная. Но это не страшно, ведь можно получать удовольствие безопасно, используя презервативы и латексные салфетки.