Для ефективної роботи серцю, легеням та м'язам потрібна кров, багата на кисень. При вдиханні тютюнового диму чадний газ зв'язується з еритроцитами – червоними клітинами крові, які переносять кисень. Він витісняється, і його доставка до м'язів та інших тканин організму стає неможливою.
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Шкода від куріння
Це призводить до накопичення молочної кислоти – речовини, яка викликає втому, важке дихання та біль у м'язах після тренування. Також куріння фактор ризику:
- раку, наприклад легень, ротової порожнини, гортані та інших органів;
- серцево-судинних захворювань, наприклад інсульту та інфаркту через схильність до розвитку атеросклерозу та тромбоутворення у людей, які курять;
- хронічної обструктивної хвороби легень – групи захворювань, що викликають порушення проходження повітря у легені та проблеми з диханням.
Також куріння призводить до порушення засвоєння кальцію та знижує мінеральну щільність кісток, що збільшує ризик переломів та остеопорозу – зниження щільності кісткової тканини.
Як куріння впливає на витривалість
Спортсмени іноді вживають нікотин, оскільки вважають, що це може поліпшити їхні показники та запобігти сухості у роті, допомоги у контролі ваги і поліпшенні концентрації.
Під час досліджень, у яких оцінювався вплив нікотину на фізичну працездатність, покращення витривалості, сили та гнучкості не спостерігалося.