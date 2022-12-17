Для ефективної роботи серцю, легеням та м'язам потрібна кров, багата на кисень. При вдиханні тютюнового диму чадний газ зв'язується з еритроцитами – червоними клітинами крові, які переносять кисень. Він витісняється, і його доставка до м'язів та інших тканин організму стає неможливою.

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Шкода від куріння

Це призводить до накопичення молочної кислоти – речовини, яка викликає втому, важке дихання та біль у м'язах після тренування. Також куріння фактор ризику: