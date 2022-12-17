Для эффективной работы сердцу, легким и мышцам нужна кровь, богатая кислородом. При вдыхании табачного дыма угарный газ связывается с эритроцитами – красными клетками крови, переносящими кислород. Он вытесняется, и его доставка к мышцам и другим тканям организма становится невозможной.

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Вред от курения

Это приводит к накоплению молочной кислоты – вещества, вызывающего усталость, тяжелое дыхание и боли в мышцах после тренировки. Также курение фактор риска: