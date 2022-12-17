Для эффективной работы сердцу, легким и мышцам нужна кровь, богатая кислородом. При вдыхании табачного дыма угарный газ связывается с эритроцитами – красными клетками крови, переносящими кислород. Он вытесняется, и его доставка к мышцам и другим тканям организма становится невозможной.
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Вред от курения
Это приводит к накоплению молочной кислоты – вещества, вызывающего усталость, тяжелое дыхание и боли в мышцах после тренировки. Также курение фактор риска:
- рака, например легких, полости рта, гортани и других органов;
- сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта и инфаркта из-за склонности к развитию атеросклероза и тромбообразования у курящих;
- хронической обструктивной болезни легких – группы заболеваний, вызывающих нарушение прохождения воздуха в легкие и проблемы с дыханием.
Также курение приводит к нарушению усвоения кальция и снижает минеральную плотность костей, что увеличивает риск переломов и остеопороза – снижение плотности костной ткани.
Как курение влияет на выносливость
Спортсмены иногда употребляют никотин, поскольку считают, что это может улучшить их показатели и предотвратить сухость во рту, помощь в контроле веса и улучшение концентрации.
Во время исследований, в которых оценивалось влияние никотина на физическую работоспособность, улучшение выносливости, силы и гибкости не наблюдалось.