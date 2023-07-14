Чому не радять їсти ввечері

Ідея про шкоду нічних прийомів їжі ґрунтується на дослідженнях на тваринах. Вчені припускали, що організм може по-різному використовувати калорії, що споживаються, протягом певного часу доби.

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Деякі дослідники вважають, що нічний набіг на холодильник йде врозріз із нашим циркадним ритмом – 24-годинним циклом, який повідомляє тілу, коли потрібно прокидатися, засипати, їсти. За цією теорією ніч призначена для відпочинку, а не для їжі.

Справді, кілька досліджень на тваринах підтверджують це. Миші, які харчувалися з порушеннями свого циркадного ритму, набирають значно більше, ніж їхні родичі, навіть якщо їжі їм давали стільки ж.

Як насправді

Але люди – не миші! Дослідження на людях показують, що важливий не час, а те, скільки ви їсте в цілому за день.

Наприклад, англійське дослідження за участю понад 1600 дітей не виявило зв'язку між вечерею після 20:00 та зайвою вагою або підвищеним споживанням калорій. Якщо загальна кількість калорій відповідає вашим денним потребам, їжа після 18:00 або вночі не впливають на збільшення ваги.

Втім, люди, які люблять їсти вночі, часто схильні до переїдання, бо неправильно планують свій раціон. Меню в такому випадку може включати сумнівні висококалорійні продукти.

Одне дослідження показало, що люди, які їли з 23:00 до 5:00, споживали приблизно на 500 ккал на день більше ніж ті, хто розподіляв їжу рівномірно. У результаті середній "нічний їдок" набирав на 4,5 кг більше.

Багато досліджень (наприклад, вчених з Австралії та Великобританії) показують, що працівники нічних змін, як правило, перекушують незбалансованими продуктами для зручності, оскільки в пізніший час корисну їжу знайти складніше. Крім того, важливо розрізняти справжній голод і бажання щось пожувати через стрес, занепокоєння, нудьгу чи смуток.