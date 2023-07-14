Почему не советуют есть вечером

Идея о вреде ночных приемов пищи основывается на исследованиях животных. Ученые предполагали, что организм может по-разному использовать потребляемые калории в течение определенного времени суток.

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Некоторые исследователи считают, что ночной набег на холодильник идет вразрез с нашим циркадным ритмом – 24-часовым циклом, сообщающим телу, когда нужно просыпаться, засыпать, есть. По этой теории ночь предназначена для отдыха, а не для еды.

Действительно, несколько исследований на животных подтверждают это. Мыши, питавшиеся с нарушениями своего циркадного ритма, набирают гораздо больше, чем их родственники, даже если еды им давали столько же.

Как на самом деле

Но люди – не мыши! Исследования на людях показывают, что важно не время, а то, сколько вы едите в общей сложности за день.

Например, английское исследование с участием более 1600 детей не обнаружило связи между ужином после 20:00 и лишним весом или повышенным потреблением калорий. Если общее количество калорий соответствует вашим дневным потребностям, еда после 18:00 или ночью не влияет на увеличение веса.

Впрочем, люди, любящие есть ночью, часто склонны к перееданию, потому что неправильно планируют свой рацион. Меню в этом случае может включать сомнительные высококалорийные продукты.

Одно исследование показало, что люди, которые ели с 23:00 до 5:00, потребляли примерно на 500 ккал в день больше, чем те, кто распределял пищу равномерно. В результате средний "ночной едок" набирал на 4,5 кг больше.

Многие исследования (например, ученые из Австралии и Великобритании) показывают, что работники ночных смен, как правило, перекусывают несбалансированными продуктами для удобства, поскольку в более позднее время полезную пищу найти сложнее. Кроме того, важно различать настоящий голод и желание что-то пожевать из-за стресса, беспокойства, скуки или уныния.