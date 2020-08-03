Менше 10% населення світу перехворіло коронавірусом, заявила епідеміологиня Марія Ван Керхове, грунтуючись на різні дослідження.

Про це заявила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозів Марія Ван Керхове на брифінгу в ООН.

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Епідеміолог озвучила цю інформацію, посилаючись на аналіз результатів багатьох досліджень. За її словами, менше 10% людей у світі в якийсь момент були інфіковані.

Медпрацівники більшою мірою схильні до зараження, тому в даній категорії показники більш високі,

– заявила Керхове.

Станом на 3 серпня у світі з початку епідемії підтвердили 18 259 015 випадків інфікування коронавірусом. 693 402 осіб померли від ускладнень. 11 460 263 пацієнтам вдалося одужати.

На сьогодні у критичному стані є 1% хворих – 65 756 осіб.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу