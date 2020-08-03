Менее 10% населения мира переболело коронавирусом, заявила эпидемиолог Мария Ван Керхове, основываясь на различных исследованиях.

Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхове на брифинге в ООН.

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Эпидемиолог озвучила эту информацию, ссылаясь на анализ результатов многих исследований. По ее словам, менее 10% людей в мире в какой-то момент были инфицированы.

Медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели более высокие,

– заявила Керхове.

По состоянию на 3 августа в мире с начала эпидемии подтвердили 18 259 015 случаев инфицирования коронавирусом. 693 402 человек умерли от осложнений. 11 460 263 пациентам удалось выздороветь.

На сегодня в критическом состоянии 1% больных – 65 756 человек.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала