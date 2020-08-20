У Бельгії лікарі успішно вилікували чоловіка з синдромом автоброварні, який викликає відчуття повного сп'яніння, за допомогою трансплантації фекалій.

Про це повідомляє видання Insider із посиланням на статтю медиків в науковому журналі Annals of Internal Medicine. Зазначається, що це перший подібний випадок у медичній літературі.

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Що таке синдром автоброварні?

Це рідкісний медичний стан, при якому людина може відчувати сп'яніння, навіть якщо вона зовсім не вживала алкоголь.

Причиною є мікроорганізми, зазвичай грибки, у кишківнику, які переробляють з'їдені людиною вуглеводи в алкоголь.

У багатьох людей такі мікроби є в невеликій кількості, але під час синдрому автоброварні їхня популяція безконтрольно зростає. Це може статися, наприклад, під час курсу антибіотиків і порушення балансу кишківника.

Що відомо про бельгійця з синдромом автоброварні?

47-річний чоловік закінчив курс антибіотиків і згодом він відчував незрозумілі моменти сп'яніння. Це тривало два місяці, після чого він звернувся до лікарів.

Бельгієць зізнався, що не вживав алкоголь протягом чотирьох днів, однак рівень етанолу в його крові у 17 разів перевищував норму. Відтак медики діагностували в нього синдром автоброварні і прописали оральні протигрибкові препарати і дієту з низьким вмістом вуглеводів.

Пересадка фекалій

Однак препарати не допомогли і згодом пацієнт з лікарями вирішили спробувати трансплантацію фекальної мікробіоти або пересадку калу.

Зразок добровільно пожертвувала його 22-річна дочка. Так, пересадка фекалій спрацювала чудово і через три роки у пацієнта все ще відсутні симптоми синдрому, а рівень етанолу в крові повернувся до норми.