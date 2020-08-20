В Бельгии врачи успешно вылечили мужчину с синдромом автопивоварни, который вызывает ощущение полного опьянения, с помощью трансплантации фекалий.

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на статью медиков в научном журнале Annals of Internal Medicine. Отмечается, что это первый подобный случай в медицинской литературе.

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Что такое синдром автопивоварни?

Это редкое медицинское состояние, при котором человек может чувствовать опьянение, даже если он вовсе не употреблял алкоголь.

Причиной являются микроорганизмы, обычно грибки в кишечнике, которые перерабатывают съеденные человеком углеводы в алкоголь.

У многих людей такие микробы есть в небольшом количестве, но во время синдрома автопивоварни их популяция бесконтрольно растет. Это может произойти, например, во время курса антибиотиков и нарушения баланса кишечника.

Что известно о бельгийце с синдромом автопивоварни?

47-летний мужчина закончил курс антибиотиков, и после этого стал чувствовать необъяснимые моменты опьянения. Это продолжалось два месяца, после чего он обратился к врачам.

Бельгиец признался, что не употреблял алкоголь в течение четырех дней, однако уровень этанола в его крови в 17 раз превышал норму. Поэтому медики диагностировали у него синдром автопивоварни и прописали оральные противогрибковые препараты и диету с низким содержанием углеводов.

Пересадка фекалий

Однако препараты не помогли, и впоследствии пациент с врачами решили попробовать трансплантацию фекальной микробиоты или пересадку кала.

Образец добровольно пожертвовала его 22-летняя дочь. Так, пересадка фекалий сработала отлично, и через три года у пациента все еще отсутствуют симптомы синдрома, а уровень этанола в крови вернулся к норме.