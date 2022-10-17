Перша пересадка кишечника

Реципієнтом стала 13-місячна дівчинка, яка страждає на кишкову недостатність. Це захворювання у неї діагностували на першому місяці життя.

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З огляду на особливості органу кишечник від асистолічного донора для трансплантацій ніколи раніше не використовувався. Пацієнтку вже виписали із лікарні. Після операції вона почувається добре, їй вже виповнилося 17 місяців.

Донорство при асистолії – що це? Це донорство органів і тканин, отриманих після констатації смерті.

Методика дозволяє після смерті зберегти органи за допомогою перфузії насиченої киснем крові через систему екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), щоб орган, який пересаджується, не відмер.

Трансплантація в Іспанії

В останні роки кількість пацієнтів, яким потрібна трансплантація твердих органів, щоб продовжувати жити, збільшилась. В Іспанії такі операції становлять третину донорства.

Іспанія є світовим лідером у галузі пересадки органів: у 2021 році було виконано понад 102 операції на мільйон жителів, за цим показником країна поступається лише США.