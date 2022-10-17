Первая пересадка кишечника

Реципиентом стала 13-месячная девочка, страдающая кишечной недостаточностью. Это заболевание у нее было диагностировано на первом месяце жизни.

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Ввиду особенностей органа кишечник от асистолического донора для трансплантаций никогда раньше не использовался. Пациентку уже выписали из больницы. После операции она чувствует себя хорошо, ей уже исполнилось 17 месяцев.

Донорство при асистолии – что это? Это донорство органов и тканей, полученных после констатации смерти.

Методика позволяет после смерти сохранить органы с помощью перфузии насыщенной кислородом крови через систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), чтобы пересаживающийся орган не отмер.

Трансплантация в Испании

В последние годы количество пациентов, нуждающихся в трансплантации твердых органов, чтобы продолжать жить, увеличилось. В Испании подобные операции составляют треть донорства.

Испания является мировым лидером в области пересадки органов: в 2021 году было выполнено более 102 операций на миллион жителей, по этому показателю страна уступает только США.