Такий експеримент провели Вчені Єльського університету. Це відкриття дало надію на створення майбутніх медичних застосувань, які допоможуть органам довше служити, потенційно врятувавши життя тисяч людей у ​​всьому світі, які потребують трансплантації.

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Вчені змогли оживити свиней

У 2019 році американська команда приголомшила наукову спільноту, зумівши відновити функцію клітин у мозку свиней через години після того, як їх обезголовили. Для останнього дослідження команда прагнула розширити цю техніку на все тіло.

Вони викликали серцевий напад у анестезованих свиней, через що кров перестала текти по тілу. Це позбавляє клітини організму кисню, а без кисню вони помирають. Потім свині годину були мертві.

Після цього вчені накачали свиней рідиною, що містила їхню кров, а також синтетичну форму гемоглобіну – білка, який переносить кисень у еритроцитах – і препарати, які захищають клітини та запобігають утворенню тромбів.

Кров знову почала циркулювати, і багато клітин відновили свої функції, в тому числі в життєво важливих органах, таких як серце, печінка та нирки, протягом наступних шести годин експерименту.

Яке значення має відкриття

Співавтор дослідження Девід Андрієвич з Єльського університету, сказав, що команда сподівається, що техніку під назвою OrganEx можна використовувати для порятунку органів.

Техніку потенційно також можна використовувати для реанімації людей. Однак це може підвищити ризик повернення пацієнтів до точки, коли вони не зможуть жити без засобів підтримки життя — опинившись у пастці так званого "містка в нікуди".