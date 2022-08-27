Про це для 24 каналу розповіла Вікторія Мостовенко – мати важкохворої на епілепсію дівчинки.

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Легалізація медичного канабісу врятує дитину

Наразі в Україні є електронний доступ до ліків на основі медичного канабісу. Вікторія не може сказати, наскільки це ефективно у випадку її доньки, тому що жінка не бачила перелік препаратів, доступ до яких можуть мати пацієнти.

"Саме легалізація медичного канабісу дозволить моїй дитині не страждати від нападів епілепсії. Ми контролюємо напади завдяки медичній коноплі, оскільки жоден препарат не допомагає Софії", – сказала Вікторія.

В Україні немає ефективних ліків

Ліки, які необхідні Софії, сім'я купує самостійно. Є дуже вузький перелік ефективних ліків при епілепсії, зареєстрований в Україні.

Тисячі батьків купують своїм дітям ліки за кордоном. Громадські організації на чолі з батьками, пацієнтські організації неодноразово подавали списки тих препаратів, які мають бути сертифіковані в Україні і які є ефективними при епілепсії на різних її рівнях. На жаль, зараз в Україні немає ефективних ліків при важких формах епілепсії,

– розповіла Вікторія.

На її думку, в Україні є відверте небажання мати ефективні препарати, тому що аптеки й до повномасштабної війни й зараз переповнені так званим фуфломіцином, на який видають ліцензії та сертифікати.

"Це особисте небажання верхівок фармкомпаній і всіх зацікавлених, хто має прибуток з фармацевтичного бізнесу, мати на полицях аптек дієві препарати, якими користується вся Європа", – додала жінка.

Польща має доступ до медичного канабісу

Лікування, яке Софії закуповували до повномасштабної війни за кордоном, коштувало від 5 до 10 тисяч гривень на місяць. Наразі Софія вже рік не приймає препарати, тому що не допомагають навіть ті, які з-за кордону.

"Через війну ми перебуваємо в Польщі, де в мене є доступ до медичного канабісу, який ефективний для моєї дитини. Я Софії багато років розповідаю про необхідність медичного канабісу і навіть законопроєкт назвали законом Софійки. Я маю 2 компанії-виробники – з США (Флорида) і з Польщі, які безкоштовно надають Софії олію", – розповіла Вікторія.

Чому немає легалізації

Понад рік тому нардепи провалили у Верховній Раді голосування з легалізації медичного канабісу. Вікторія вважає, що тут є фінансові інтереси.

Законопроєкт включає безліч пунктів – від вирощення і перероблення до збуту в Україні. Це просто багатомільярдний бізнес, який не хочуть дозволити. Вони не розуміють, що з цього матимуть,

– сказала Вікторія.

Як отримати допомогу в Польщі

У Польщі є доступ до медичного канабісу. За словами Вікторії, для всіх українців є одна процедура для отримання лікування. Після легалізації перебування в Польщі, людина набуває права обслуговування в медичній, соціальній, освітній і правовій сфері так само як і мешканці Польщі.

"Інша річ, що для важкохворих потрібно пройти польську процедуру встановлення інвалідності. На її основі можна отримувати більший спектр медичних послуг для дитини. Мовиться про безкоштовні рецепти на препарати, які необхідні дитині, хоспісну опіку. Лікар, який спостерігає за Софією, виписує всі необхідні ліки й це може бути медичний канабіс", – пояснила Вікторія.

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