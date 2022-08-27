Об этом для 24 каналу рассказала Виктория Мостовенко – мать тяжелобольной эпилепсией девочки.

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Легализация медицинского каннабиса спасет ребенка

Сейчас в Украине есть электронный доступ к лекарствам на основе медицинского каннабиса. Виктория не может сказать, насколько это эффективно в случае дочери, потому что женщина не видела перечень препаратов, доступ к которым могут иметь пациенты.

"Именно легализация медицинского каннабиса позволит моему ребенку не страдать от приступов эпилепсии. Мы контролируем приступы благодаря медицинской конопле, поскольку ни один препарат не помогает Софии", – сказала Виктория.

В Украине нет эффективного лекарства

Лекарство, которое необходимо Софии, семья покупает самостоятельно. Есть очень узкий перечень эффективных лекарств при эпилепсии, зарегистрированный в Украине.

Тысячи родителей покупают своим детям лекарства за границей. Общественные организации во главе с родителями, пациентские организации неоднократно представляли списки тех препаратов, которые должны быть сертифицированы в Украине и эффективны при эпилепсии на разных ее уровнях. К сожалению, сейчас в Украине нет эффективного лекарства при тяжелых формах эпилепсии,

– рассказала Виктория.

По ее мнению, в Украине откровенное нежелание иметь эффективные препараты, потому что аптеки и до полномасштабной войны и сейчас переполнены так называемым фуфломицином, на который выдают лицензии и сертификаты.

"Это личное нежелание верхушек фармкомпаний и всех заинтересованных, имеющих прибыль от фармацевтического бизнеса, иметь на полках аптек действенные препараты, которыми пользуется вся Европа", – добавила женщина.

Польша имеет доступ к медицинскому каннабису

Лечение, которое Софии закупали до полномасштабной войны за границей, стоило от 5 до 10 тысяч гривен в месяц. Сейчас София уже год не принимает препараты, потому что не помогают даже те, которые из-за границы.

"Из-за войны мы находимся в Польше, где у меня есть доступ к медицинскому каннабису, который эффективен для моего ребенка. Я Софии много лет рассказываю о необходимости медицинского каннабиса и даже законопроект назвали законом Софийки. У меня есть 2 компании-производителя – из США (Флорида) и из Польши, бесплатно предоставляющих Софии масло", – рассказала Виктория.

Почему нет легализации

Более года назад нардепы провалили в Верховной Раде голосование по легализации медицинского каннабиса. Виктория считает, что здесь есть финансовые интересы.

Законопроект включает в себя множество пунктов – от выращивания и переработки до сбыта в Украине. Это просто многомиллиардный бизнес, который не хотят разрешить. Они не понимают, что из этого будут иметь,

– сказала Виктория.

Как получить помощь в Польше

В Польше есть доступ к медицинскому каннабису. По словам Виктории, для всех украинцев есть одна процедура получения лечения. После легализации пребывания в Польше, человек приобретает право обслуживания в медицинской, социальной, образовательной и правовой сфере, равно как и жители Польши.

"Другое дело, что для тяжелобольных нужно пройти польскую процедуру установления инвалидности. На ее основе можно получать больший спектр медицинских услуг для ребенка. которые необходимы ребенку, хосписную опеку. Врач, который наблюдает за Софией, выписывает все необходимые лекарства и это может быть медицинский каннабис", – объяснила Виктория.

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