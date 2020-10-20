Сильна блювота, знесилення, погане самопочуття цілодобово – всі ці симптоми під час вагітності можуть викликати серйозну депресію, що вимагає лікування.

Група вчених з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London) провела дослідження, яке показало, що лікарі дуже недооцінюють вплив вагітності на психіку жінки.

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Як відбувалось дослідження

У науковій роботі взяли участь 214 вагітних в першому триместрі. Половина учасниць страждала від симптомів важкого токсикозу – сильна блювота, зневоднювання, слабкість, постійне відчуття нездужання, втрата працездатності.

До контрольної групи увійшли вагітні жінки, у яких не було таких скарг. Психологічний стан всіх учасниць оцінювалося протягом першого триместру, а також протягом 1,5 місяців після пологів. При цьому ні в однієї з жінок не були діагностовані будь-які психічні розлади до вагітності.

Токсикоз та депресія

За результатами дослідження з'ясувалося, що 49% вагітних, які страждали від сильної блювоти та інших симптомів токсикозу, була виявлена ​​депресія. Більшість з них настільки погано себе почували, що були змушені взяти відпустку на чотири та більше тижнів.

Водночас в контрольній групі тільки у 6% жінок діагностували цей психічний розлад. У 29% жінок, які страждали токсикозом, пізніше була виявлена ​​післяпологова депресія, в той час, як тільки 7% з контрольної групи мали цей стан.

Які це має наслідки

Інші наукові роботи показують, що фізичний стан вагітної може дуже негативно вплинути на її бажання стати матір'ю. Вісім учасниць дослідження, які страждають токсикозом, перервали вагітність, хоча спочатку у них не було таких планів і вони мали намір народити. У деяких жінок в цьому стані виникали думки про заподіяння собі фізичної шкоди.