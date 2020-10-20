Сильная рвота, упадок сил, плохое самочувствие круглосуточно – все эти симптомы во время беременности могут вызвать серьезную депрессию, требующую лечения.

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) провела исследование, которое показало, что врачи очень недооценивают влияние беременности на психику женщины.

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Как происходило исследования

В научной работе приняли участие 214 беременных в первом триместре. Половина участников страдала от симптомов тяжелого токсикоза – сильная рвота, обезвоживание, слабость, постоянное недомогание, потеря работоспособности.

В контрольную группу вошли беременные женщины, у которых не было таких жалоб. Психологическое состояние всех участников оценивалось в течение первого триместра, а также в течение 1,5 месяцев после родов. При этом ни в одной из женщин не были диагностированы любые психические расстройства до беременности.

Токсикоз и депрессия

По результатам исследования выяснилось, что 49% беременных, страдающих от сильной рвоты и других симптомов токсикоза, была обнаружена депрессия. Большинство из них настолько плохо себя чувствовали, что были вынуждены взять отпуск на четыре и более недель.

В то же время в контрольной группе только у 6% женщин диагностировали это психическое расстройство. В 29% женщин, страдающих токсикозом, позже была обнаружена послеродовая депрессия, в то время, как только 7% из контрольной группы имели это состояние.

Какие это имеет последствия

Другие научные работы показывают, что физическое состояние беременной может очень негативно повлиять на ее желание стать матерью. Восемь участниц исследования, страдающих токсикозом, прервали беременность, хотя сначала у них не было таких планов и они намеревались родить. У некоторых женщин в этом состоянии возникали мысли о причинении себе физического вреда.