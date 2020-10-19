Французские медики проанализировали случаи инфицирования коронавирусом младенцев и пришли к выводу, что большинство детей заразились COVID-19 в больнице или от своих близких, но также немало случаев внутриутробного заражения и во время родов.

В журнале Nature Communications опубликовано исследование, где говорится, что случаи COVID-19 встречаются у новорожденных детей и младенцев – редко, но будущие матери должны знать о потенциальных рисках.

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В это исследование попали случаи заражения, которые были подтверждены хотя бы одним результатом ПЦР-теста или у детей были обнаружены антитела к коронавирусу.

Насколько сложно младенцы болеют коронавирусом

У большинства детей болезнь протекала бессимптомно. У новорожденных с выраженной симптоматикой у 64% были выявлены изменения в легких, у 52% были проблемы с дыханием, в 44% – лихорадка, у 36% – рвота, диарея.

В некоторых маленьких пациентов (18%) наблюдались неврологические симптомы – раздражительность, нарушения мышечного тонуса. Большинство детей впоследствии полностью выздоровели, трое младенцев умерли от причин, не связанных с коронавирусом.

Пути передачи коронавируса младенцам

Как показало исследование, около 70% новорожденных были инфицированы в больнице после родов, заразившись от матери или медицинского персонала. Внутриутробная передача вируса была зарегистрирована в трети случаев.

Проанализировав все пути заражения, исследователи не обнаружили рисков при грудном вскармливании – вирус не передается через молоко. Но когда мать больна, риск передачи вируса в первые дни после родов повышается в пять раз. Поэтому в таком случае, лучше кормить младенца сцеженным молоком.

В тех случаях, когда это невозможно, женщине необходимо тщательно соблюдать все правила предосторожности: носить и регулярно менять маску, использовать антисептик с содержанием спирта.